Napoli, contro il Girona Conte vuole reazione e attenzione

Napoli, prove generali

Al netto di tutte le considerazioni critico-analitiche, però, è emerso anche un dato positivo dalla sfida contro i francesi: la reazione piena di carattere e voglia della ripresa, sotto di due gol. Con rete del 2-1 di Lucca favorita dall'assist di Politano, uno dei migliori del periodo e a segno contro la Casertana, e splendida leadership di De Bruyne, l'altro lampo di luce nel buio, classe e sacrifici. Kdb è un valore assoluto, un valore aggiunto da sfruttare: in settimana, Conte ha provato anche la soluzione di fine stagione 2024-2025 con Anguissa e Lobo in coppia, McTominay più defilato a sinistra e Kevin alla Raspadori nei pressi del centravanti. Ieri, invece, prove di 4-3-3 nella sessione pomeridiana a porte aperte con Di Lorenzo, Rrahmani, Beukema e Olivera (al rientro); a centrocampo Frank, Lobo e De Bruyne, che dopo aver rimediato un colpo alla gamba destra ha continuato con una fasciatura; e un tridente Politano, Lukaku e Neres, dirottato a sinistra e non schierato a destra come regolarmente finora. Oggi si vedrà: di certo la formazione che Conte varerà dall'inizio contro il Girona comincerà a fornire indicazioni in vista della prima di campionato in agenda al Mapei contro il Sassuolo, il 23 agosto. Due settimane. Tanta attesa soprattutto per McT, rientrato domenica con la Casertana e in piena evoluzione dopo il problema muscolare rimediato a Dimaro: giornata intensa e colpo anche per lui in allenamento. La prova generale, però, sarà quella del 14 agosto contro i greci dell'Olympiakos, nell'amichevole di chiusura del ritiro e del ciclo estivo. La partita di oggi sarà trasmessa in diretta Pay‑Per‑View al prezzo di 9,99 euro su tre piattaforme: Dazn, Sky Primafila e OneFootball.