Napoli, contro il Girona Conte vuole reazione e attenzione

INVIATO A CASTEL DI SANGRO - La reazione. Magari una vittoria, perché no. Ma soprattutto una risposta. Il Napoli affronterà alle 19 in amichevole gli spagnoli del Girona, in questo momento gettonatissimo per le note vicende di mercato dell'operazione Gutierrez e ormai un habitué: dall'estate 2022, le due squadre si sono già sfidate tre volte. Quella di oggi allo stadio Teofilo Patini, già sold out con i soliti 7.200 spettatori assicurati, sarà la quarta passerella: sta diventando una classica della preparazione in Abruzzo. A cambiare, dicevamo, dovrà invece essere la tendenza delle prestazioni, alla luce dei risultati delle quattro uscite già archiviate tra Dimaro e Castel di Sangro: sconfitta e pareggio contro due squadre di Serie C (Arezzo e Casertana); sconfitta al debutto internazionale (Brest); vittoria contro una formazione di Serie B (Catanzaro). Gol fatti: 4. Gol subiti: 6.
Napoli, la reazione
Lucca (2) e Politano sono i due attaccanti andati a segno finora insieme con Raspadori, ormai un ex in partenza per Madrid sponda Atletico: a secco Lukaku, Lang e Neres. I lavori per correggere il difetto in fase realizzativa che ha caratterizzato l'intero campionato precedente sono ovviamente in corso, ma a destare una certa sensazione è stata soprattutto l'inusuale serie di errori in fase difensiva, soprattutto nel primo tempo contro il Brest. Individuali e collettivi. Conte non ha gradito, non potrebbe mai, e ha notevolmente alzato il livello dell'attenzione all'interno del gruppo: fermo restando che la squadra è ancora un cantiere, e poi che la preparazione è stata finora estremamente dura e stressante per il corpo e la mente e che l'inserimento dei tanti nuovi comporta un necessario periodo di assestamento, il tecnico si aspetta una risposta convincente. A prescindere dal risultato finale.
Napoli, prove generali
Al netto di tutte le considerazioni critico-analitiche, però, è emerso anche un dato positivo dalla sfida contro i francesi: la reazione piena di carattere e voglia della ripresa, sotto di due gol. Con rete del 2-1 di Lucca favorita dall'assist di Politano, uno dei migliori del periodo e a segno contro la Casertana, e splendida leadership di De Bruyne, l'altro lampo di luce nel buio, classe e sacrifici. Kdb è un valore assoluto, un valore aggiunto da sfruttare: in settimana, Conte ha provato anche la soluzione di fine stagione 2024-2025 con Anguissa e Lobo in coppia, McTominay più defilato a sinistra e Kevin alla Raspadori nei pressi del centravanti. Ieri, invece, prove di 4-3-3 nella sessione pomeridiana a porte aperte con Di Lorenzo, Rrahmani, Beukema e Olivera (al rientro); a centrocampo Frank, Lobo e De Bruyne, che dopo aver rimediato un colpo alla gamba destra ha continuato con una fasciatura; e un tridente Politano, Lukaku e Neres, dirottato a sinistra e non schierato a destra come regolarmente finora. Oggi si vedrà: di certo la formazione che Conte varerà dall'inizio contro il Girona comincerà a fornire indicazioni in vista della prima di campionato in agenda al Mapei contro il Sassuolo, il 23 agosto. Due settimane. Tanta attesa soprattutto per McT, rientrato domenica con la Casertana e in piena evoluzione dopo il problema muscolare rimediato a Dimaro: giornata intensa e colpo anche per lui in allenamento. La prova generale, però, sarà quella del 14 agosto contro i greci dell'Olympiakos, nell'amichevole di chiusura del ritiro e del ciclo estivo. La partita di oggi sarà trasmessa in diretta Pay‑Per‑View al prezzo di 9,99 euro su tre piattaforme: Dazn, Sky Primafila e OneFootball.
