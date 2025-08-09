Dove vedere Napoli-Girona in tv? Dazn o Sky, orario e probabili formazioni

Napoli-Girona, l'orario dell'amichevole

Dove vedere Napoli-Girona in diretta tv

Girona , amichevole precampionato, è in programma oggi, sabato 9 agosto, alle, allo stadio Teofilo Patini di Castel di Sangro.

L'amichevole tra Napoli e Girona sarà trasmessa in diretta tv su DAZN, Sky Prima Fila e OneFootball in pay per wiev a 9,99 euro. È possibile installare le app di DAZN e OneFootball, accessibili tramite un semplice login, su ogni comune smart tv e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali Play Station, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Napoli-Girona, diretta streaming

Servizio streaming attivo, in pay per wiev a 9,99 euro, sul sito internet di DAZN, Sky Go e OneFootball o scaricando le relative app su dispositivi mobili. Potrete seguire Napoli-Girona anche attraverso la diretta testuale di CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.