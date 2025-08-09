Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
abbonatiLeggi il giornale

Naviga le sezioni

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyCondizioni generaliNote legaliPubblicità
Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI
Live
ABBONATI Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATILeggi il giornale

Dove vedere Napoli-Girona in tv? Dazn o Sky, orario e probabili formazioni

Quinta amichevole precampionato per gli azzurri di Conte che, a Castel di Sangro, sfidano gli spagnoli allenati da Michel
Dove vedere Napoli-Girona in tv? Dazn o Sky, orario e probabili formazioni© FOTO GIANLUCA MOSCA
Napoli

Napoli

Tutte le notizie sulla squadra

Quinta amichevole precampionato per il Napoli che, dopo la sconfitta con il Brest e il pareggio con la Casertana, sfida il Girona allo stadio Teofilo Patini di Castel di Sangro. Conte si attende una reazione dai suoi uomini, attesi da un duro banco di prova contro gli spagnoli allenati da Michel.

Napoli-Girona, l'orario dell'amichevole

Napoli-Girona, amichevole precampionato, è in programma oggi, sabato 9 agosto, alle ore 19, allo stadio Teofilo Patini di Castel di Sangro.

Dove vedere Napoli-Girona in diretta tv

L'amichevole tra Napoli e Girona sarà trasmessa in diretta tv su DAZN, Sky Prima Fila e OneFootball in pay per wiev a 9,99 euro. È possibile installare le app di DAZN e OneFootball, accessibili tramite un semplice login, su ogni comune smart tv e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali Play Station, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Napoli-Girona, diretta streaming

Servizio streaming attivo, in pay per wiev a 9,99 euro, sul sito internet di DAZN, Sky Go e OneFootball o scaricando le relative app su dispositivi mobili. Potrete seguire Napoli-Girona anche attraverso la diretta testuale di CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Napoli

Napoli-Girona, le probabili formazioni

NAPOLI (4-3-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Beukema; Olivera; Anguissa, Lobotka, De Bruyne; Politano, Lukaku, Neres. Allenatore: Conte.

GIRONA (4-3-3): Gazzaniga; Rincon, Martinez, Krejci, Frances; Lemar, Herrera, Martin; Tsygankov, Asprilla, Ruiz. Allenatore: Michel.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Napoli

Quinta amichevole precampionato per il Napoli che, dopo la sconfitta con il Brest e il pareggio con la Casertana, sfida il Girona allo stadio Teofilo Patini di Castel di Sangro. Conte si attende una reazione dai suoi uomini, attesi da un duro banco di prova contro gli spagnoli allenati da Michel.

Napoli-Girona, l'orario dell'amichevole

Napoli-Girona, amichevole precampionato, è in programma oggi, sabato 9 agosto, alle ore 19, allo stadio Teofilo Patini di Castel di Sangro.

Dove vedere Napoli-Girona in diretta tv

L'amichevole tra Napoli e Girona sarà trasmessa in diretta tv su DAZN, Sky Prima Fila e OneFootball in pay per wiev a 9,99 euro. È possibile installare le app di DAZN e OneFootball, accessibili tramite un semplice login, su ogni comune smart tv e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali Play Station, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Napoli-Girona, diretta streaming

Servizio streaming attivo, in pay per wiev a 9,99 euro, sul sito internet di DAZN, Sky Go e OneFootball o scaricando le relative app su dispositivi mobili. Potrete seguire Napoli-Girona anche attraverso la diretta testuale di CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Napoli

Da non perdere

Napoli, contro il Girona conte vuole una reazioneNapoli, dopo Gutierrez in arrivo anche Juanlu
1
Dove vedere Napoli-Girona in tv? Dazn o Sky, orario e probabili formazioni
2
Napoli-Girona, le probabili formazioni