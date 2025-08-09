Dove vedere Napoli-Girona in tv? Dazn o Sky, orario e probabili formazioni

Quinta amichevole precampionato per il Napoli che, dopo la sconfitta con il Brest e il pareggio con la Casertana, sfida il Girona allo stadio Teofilo Patini di Castel di Sangro. Conte si attende una reazione dai suoi uomini, attesi da un duro banco di prova contro gli spagnoli allenati da Michel.
Napoli-Girona, l'orario dell'amichevoleNapoli-Girona, amichevole precampionato, è in programma oggi, sabato 9 agosto, alle ore 19, allo stadio Teofilo Patini di Castel di Sangro.
Dove vedere Napoli-Girona in diretta tv
L'amichevole tra Napoli e Girona sarà trasmessa in diretta tv su DAZN, Sky Prima Fila e OneFootball in pay per wiev a 9,99 euro. È possibile installare le app di DAZN e OneFootball, accessibili tramite un semplice login, su ogni comune smart tv e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali Play Station, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.
Napoli-Girona, diretta streaming
Servizio streaming attivo, in pay per wiev a 9,99 euro, sul sito internet di DAZN, Sky Go e OneFootball o scaricando le relative app su dispositivi mobili. Potrete seguire Napoli-Girona anche attraverso la diretta testuale di CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
Napoli-Girona, le probabili formazioni
NAPOLI (4-3-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Beukema; Olivera; Anguissa, Lobotka, De Bruyne; Politano, Lukaku, Neres. Allenatore: Conte.
GIRONA (4-3-3): Gazzaniga; Rincon, Martinez, Krejci, Frances; Lemar, Herrera, Martin; Tsygankov, Asprilla, Ruiz. Allenatore: Michel.
