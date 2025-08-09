Guardiola: "De Bruyne al Napoli fa strano, Conte tra i più grandi di sempre"

Le parole di Guardiola sul Napoli di De Bruyne e Conte

E ai microfoni di Dazn l'allenatore catalano, che in Serie A ha vestito le maglie di Roma e Brescia, ha risposto in italiano ad alcune domande. Una di queste riguarda Kevin De Bruyne, per tanti anni suo calciatore e approdato proprio quest'estate da svincolato al Napoli: "Fa un po' strano vederlo allenarsi con gli azzurri - ha detto Guardiola -, ma io e tutta la famiglia City vogliamo tanto bene a Kevin, sicuri che farà cose buone in questa esperienza in Italia e che imparerà cose nuove con un allenatore fortissimo come Conte, uno dei più bravi in assoluto di ora e di tutti i tempi. Mi auguro che con la moglie e tutta la sua famiglia si trovi bene in Italia".