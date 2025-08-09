Guardiola: "De Bruyne al Napoli fa strano, Conte tra i più grandi di sempre"

PALERMO - Il sorriso sul volto di Pep Guardiola non manca mai quando si trova in Italia, come accade in queste ore in cui il suo Manchester City aspetta l'amichevole contro il Palermo in programma nella serata di oggi (9 agosto, ore 21) allo stadio Barbera.
Le parole di Guardiola sul Napoli di De Bruyne e Conte
E ai microfoni di Dazn l'allenatore catalano, che in Serie A ha vestito le maglie di Roma e Brescia, ha risposto in italiano ad alcune domande. Una di queste riguarda Kevin De Bruyne, per tanti anni suo calciatore e approdato proprio quest'estate da svincolato al Napoli: "Fa un po' strano vederlo allenarsi con gli azzurri - ha detto Guardiola -, ma io e tutta la famiglia City vogliamo tanto bene a Kevin, sicuri che farà cose buone in questa esperienza in Italia e che imparerà cose nuove con un allenatore fortissimo come Conte, uno dei più bravi in assoluto di ora e di tutti i tempi. Mi auguro che con la moglie e tutta la sua famiglia si trovi bene in Italia".
La battuta su Pippo Inzaghi prima di Palermo-Manchester City
Così invece Guardiola ha scherzato su Pippo Inzaghi, tecnico del Palermo che si prepara al campionato di Serie B e che si troverà di fronte stasera al 'Barbera': "Un furbetto dell'area, annusava dove il pallone andava a finire - ha detto sorridendo -. I grandi attaccanti sono quelli che intuiscono prima dove la palla andrà a finire perché se arrivi un secondo dopo non lo trovi più. Lui aveva questo grande senso del gol, mentre come allenatore è ancora giovane ma ha già fatto tante cose buone. Gli auguro il meglio".