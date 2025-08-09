Bakayoko: "Conte è il miglior allenatore che abbia mai avuto". Su Sarri...

Tiémoué Bakayoko , dopo l'ultima esperienza al PAOK, è rimasto svincolato e sta cercando squadra per rimettersi in gioco. Nel frattempo, ricorda il suo passato e un allenatore nello specifico, Antonio Conte. Queste le sue parole al quotidiano spagnolo Mundo Deportivo: "Conte è l'allenatore che mi ha influenzato di più? Senza dubbio, è il miglior allenatore che abbia mai avuto". I due hanno giocato insieme nella stagione 2017/2018 al Chelsea vincendo una FA Cup. "Il suo gioco potrebbe non essere il migliore da giocare o da guardare, ma è sicuramente il più efficace ".

Bakayoko: "Una sola stagione al Chelsea? Con Sarri era tutto cambiato"

Ricordando proprio quell'esperienza al Chelsea, l'ex centrocampista del Napoli dice: "Una sola stagione? È così che funziona il calcio. Non ho mai capito perché non mi abbiano dato la possibilità di restare. La mia prima stagione lì ha avuto i suoi alti e bassi, e pensavo che le cose sarebbero andate meglio nella seconda. Ma Conte, l'allenatore che mi ha portato al Chelsea, se n'è andato, e poi tutto è cambiato quando è arrivato Maurizio Sarri con le sue idee".