Napoli, Politano stregato da De Bruyne: "Eccezionale, fa la differenza"

L'esterno di Conte nel commentare il successo sul Girona si sofferma sul belga: "Siamo contenti di averlo con noi. Da lui possiamo solo imparare"
2 min
Napoli

Napoli

Tutte le notizie sulla squadra

Un compagno di squadra talmente forte da lasciarti a bocca aperta. È la sensazione di Matteo Politano, che commentando a caldo la vittoria per 3-2 in amichevole con il Girona, si sofferma su 'KDB', al secolo Kevin De Bruyne, nuovo fenomeno pescato da De Laurentiis e messo a disposizione di Antonio Conte.

 

 

De Bruyne già leader: "Imprariamo da lui"

Politano continua ammirato a descrivere il nuovo compagno di squadra: "De Bruyne è un giocatore eccezionale, si è visto oggi, ma anche dal primo giorno che è arrivato. Si è messo sempre a disposizione, noi dobbiamo imparare da lui: è un ragazzo d'oro che quando tocca il pallone fa la differenza. Lo abbiamo visto in questa occasione e lo vedremo per tutta la stagione. Parliamo di un campione assoluto".

"Test positivo, sappiamo quello che vuole Conte"

Per quanto riguarda la partita con il Girona, Politano è ottimista: "Stiamo crescendo nell'intensità, credo che abbiamo giocato 25 minuti di altissimo livello, segnando tre reti meritatamente. Poi loro hanno reagito e sono arrivati questi due gol. Dobbiamo continuare a lavorare, il mister Conte sà bene quello che c'è da fare e noi ormai sappiamo quello che lui vuole. Finiremo questo ritiro alla grande".

Tutte le news di Napoli

