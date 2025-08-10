Beukema: "Napoli? Campioni d'Italia ma umili. Chiedo tanti consigli a Rrahmani"

Sam Beukema si è subito integrato alla grande nel Napoli campione d'Italia. Il difensore, arrivato in questa sessione estiva di calciomercato dal Bologna, è stato uno dei protagonisti delle amichevoli pre campionato. Conte ha dimostrato grande fiducia in lui facendolo giocare spesso titolare e l'olandese lo ha ripagato con delle buone prestazioni. Dopo la seconda vittoria consecutiva nel pre campionato contro il Sorrento, Beukema ha analizzato l'ultimo periodo ai microfoni di Radio CRC: "Siamo felici di aver vinto sia oggi che ieri: si vede che stiamo entrando sempre più in forma. Abbiamo lavorato tantissimo e duramente in questi ritiri, ma è giusto che sia così: speriamo che questo farà la differenza nel corso della stagione, perché abbiamo tante partite quest'anno".