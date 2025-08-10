Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Beukema: "Napoli? Campioni d'Italia ma umili. Chiedo tanti consigli a Rrahmani"

Le parole del difensore degli azzurri dopo la vittoria nell'amichevole vinta contro il Sorrento a Castel di Sangro: ecco cosa ha detto
2 min
Napoli

Napoli

Tutte le notizie sulla squadra

Sam Beukema si è subito integrato alla grande nel Napoli campione d'Italia. Il difensore, arrivato in questa sessione estiva di calciomercato dal Bologna, è stato uno dei protagonisti delle amichevoli pre campionato. Conte ha dimostrato grande fiducia in lui facendolo giocare spesso titolare e l'olandese lo ha ripagato con delle buone prestazioni. Dopo la seconda vittoria consecutiva nel pre campionato contro il Sorrento, Beukema ha analizzato l'ultimo periodo ai microfoni di Radio CRC: "Siamo felici di aver vinto sia oggi che ieri: si vede che stiamo entrando sempre più in forma. Abbiamo lavorato tantissimo e duramente in questi ritiri, ma è giusto che sia così: speriamo che questo farà la differenza nel corso della stagione, perché abbiamo tante partite quest'anno".  

Napoli, le parole di Beukema

L'olandese prosegue: "Qui a Napoli ho trovato davvero un bel gruppo, molto unito. Nonostante siano campioni d'Italia, sono umili: mi trovo davvero bene da quando sono arrivato. Mi trovo bene con tutti i difensori, parliamo tutti i giorni per capire ogni dinamica. Rrahmani? Mi sono allenato spesso in coppia con lui, gli chiedo tanti consigli sui dettagli. Parlo tanto anche con Luca [Marianucci, ndr], Juan e Buongiorno, mi trovo bene. Lavoro sulla pressione? Noi pressiamo alto, prendiamo la palla più alta possibile: richiede più fatica, ma per me ci sta. Se prendi più alto la palla, hai la probabilità più alta di fare gol".

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Napoli

