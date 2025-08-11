Lukaku e De Bruyne, prima volta insieme: è magia a Napoli

INVIATO A CASTEL DI SANGRO - Mano destra batte mano destra due volte, poi si stringono e le due braccia vanno in alto con gli indici puntati verso il cielo. Lukaku chiama, De Bruyne risponde: assist di Big Rom e gol di KDB. Un ritratto fiammingo, un grande classico della scuola belga che i tifosi della nazionale conoscono a memoria e che il popolo azzurro ha osservato dal vivo per la prima volta sabato, nel corso dell'amichevole vinta contro il Girona nel segno di Rom e Kev. Due campioni, due amici d'infanzia, due leggende del Belgio che si sono soltanto sfiorati con il Chelsea più o meno dodici anni fa e che oggi, a sorpresa se non incredibilmente, sono finalmente riusciti a giocare nello stesso club in Serie A. Nel finale di due splendide carriere. Stagione di grazia calcistica e mercato 2025-2026: prima il Napoli, la difesa dello scudetto e il ritorno in Champions, la Coppa Italia e la Supercoppa in Arabia; e a giugno il Mondiale tra Canada e Stati Uniti. Uniti come loro.
Napoli, da venti e lode
L'intesa tra questi due ragazzi che insieme ne hanno giocate 79 ufficiali è a dir poco memorizzata dai codici genetici: tutte con la nazionale, dicevamo, più una manciata di apparizioni con il Chelsea nell'estate 2013 senza però mai ritrovarsi in campo contemporaneamente. Per intenderci: il 18 agosto 2013, contro l'Hull City in Premier, De Bruyne esce al 67' e Lukaku entra al 75'. Il 2 settembre, poi, Romelu andò all'Everton e lì fu Napoli nel destino: a 32 anni il centravanti e a 34 l'artista. Il primo squillo estivo potrebbe passare alla storia come il prologo di un grande romanzo di cuoio e amicizia da allegare alla grande saga dei Diavoli Rossi nazionali: nelle 79 partite di cui sopra, Rom ha segnato 16 gol su assist di KDB e ha ispirato tre volte i colpi vincenti del collega. Più una: se vogliamo, la rete del 2-0 di Kevin contro il Girona è stata la ventesima costruita in tandem. La prima con il Napoli: un momento da ricordare e da ripetere quanto prima. Anche perché quell'esultanza iconica è già diventata virale: social inondati.
La coppia per Conte
La coppia funziona, è rodata, ha esperienza e ancora voglia. Destro e sinistro: la classe intramontabile del fuoriclasse Kev e la potenza del centravanti più prolifico della storia della nazionale belga. E di base un rapporto vero e sincero che aiuta e aiuterà molto De Bruyne nel processo di inserimento nella nuova realtà. Un mondo completamente diverso da Manchester e dalla Premier. L'unica cosa che li dividerà? Non saranno vicini di casa: Lukaku ha scelto i Campi Flegrei, il compagno cerca in città. Poco male. E tutto sommato ai tempi del Chelsea hanno già condiviso un appartamento per qualche mese.
La crescita
La partita con il Girona, però, ha raccontato anche passi da gigante individuali: Romelu ha giocato una mezzora di alto livello, intensa nelle due fasi, feroce e intelligente, al servizio della squadra. E ieri con il Sorrento è arrivato il gol, il primo del precampionato: s'è sbloccato da finalizzatore e contro gli spagnoli s'è confermato ottimo rifinitore innescando il 2-0 di Kevin. A sua volta il migliore in campo proprio (come contro il Brest): due gol e l'assist a Di Lorenzo da calcio d'angolo, il sacrificio, la leadership nelle scelte e in un calcio di un altro pianeta. Non doveva certo dimostrare di essere un fuoriclasse autentico, lo sanno tutti. E così, s'è soltanto limitato a essere se stesso.
