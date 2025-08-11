Ufficiale, il Napoli ha un nuovo nutrizionista: arriva dalla Salernitana, ecco chi è

Il Napoli ha un nuovo nutrizionista: si tratta di Marco Rufolo. Il professionista torna a Castel Volturno dopo l'esperienza dal 2021 al 2024: prima i tre anni con Spalletti, impreziositi dallo Scudetto nel 2023, poi l'ultima stagione con Garcia, Mazzarri e Calzona. Rufolo aveva firmato con la Salernitana lo scorso luglio, ma il club neo retrocesso in Serie C l'ha salutato in giornata: "L’U.S. Salernitana 1919 comunica che, a partire dalla data odierna, il dottor Marco Rufolo non ricopre più la carica di nutrizionista del club. La società ringrazia il dott. Rufolo per l’impegno profuso e gli augura le migliori fortune professionali per il prosieguo della sua carriera".
Napoli, torna Marco Rufolo: è il nuovo nutrizionista
Questa la nota ufficiale del Napoli sul ritorno di Marco Rufolo: "La SSCN comunica che dalla data odierna il dottor Marco Rufolo ricopre la funzione di nutrizionista della società. Al dott. Rufolo un augurio di buon lavoro". Arbitro dal 1988 al 2007, entra nel 2021 nel Napoli vincendo uno scudetto per poi diventare nel 2024 il nutrizionista dell'Area Performance della Figc, ruolo che ricopre tutt'oggi. A luglio l'annuncio dell'inizio del nuovo lavoro con la Salernitana, ma l'esperienza è durata solo poco più di un mese prima del ritorno a Napoli.