Ufficiale, il Napoli ha un nuovo nutrizionista: arriva dalla Salernitana, ecco chi è

Il Napoli ha un nuovo nutrizionista: si tratta di Marco Rufolo. Il professionista torna a Castel Volturno dopo l'esperienza dal 2021 al 2024: prima i tre anni con Spalletti, impreziositi dallo Scudetto nel 2023, poi l'ultima stagione con Garcia, Mazzarri e Calzona. Rufolo aveva firmato con la Salernitana lo scorso luglio, ma il club neo retrocesso in Serie C l'ha salutato in giornata: "L’U.S. Salernitana 1919 comunica che, a partire dalla data odierna, il dottor Marco Rufolo non ricopre più la carica di nutrizionista del club. La società ringrazia il dott. Rufolo per l’impegno profuso e gli augura le migliori fortune professionali per il prosieguo della sua carriera".