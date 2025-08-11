Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Napoli, Di Lorenzo saluta Raspadori: "Ci mancherai Giacomino gol pesanti"

Il capitano azzurro ha voluto rendere omaggio all'ormai ex compagno di squadra, trasferitosi all'Atletico
Napoli, Di Lorenzo saluta Raspadori: "Ci mancherai Giacomino gol pesanti"
1 min
Napoli

Napoli

Tutte le notizie sulla squadra

Dopo tre stagioni in azzurro e due Scudetti conquistati, Giacomo Raspadori ha lasciato il Napoli per trasferirsi in Spagna, dove vestirà la maglia dell'Atletico Madrid.

Napoli, Di Lorenzo saluta Raspadori sui social

A salutarlo pubblicamente è stato il capitano Giovanni Di Lorenzo, che sui social ha voluto dedicargli un messaggio affettuoso: "Ci mancherai Giacomino gol pesanti. Ti auguro il meglio! In bocca al lupo per tutto!".

I numeri di Raspadori con il Napoli

L'attaccante italiano ha lasciato il Napoli dopo tre stagioni in cui ha vinto due scudetti, collezionando in totale 109 presenze, 18 gol e 10 assist.

