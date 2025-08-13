Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Contattaci
Lukaku: "Napoli mi ha dato nuova vita, con De Bruyne grande rapporto"

L'attaccante belga fa un primo bilancio della sua esperienza in azzurro dal ritiro di Castel di Sangro
Lukaku: "Napoli mi ha dato nuova vita, con De Bruyne grande rapporto"
CASTEL DI SANGRO (L'Aquila) - Romelu Lukaku si gode il Napoli campione d'Italia, stavolta partecipando sin dall'inizio alla preparazione estiva della squadra di Antonio Conte, al contrario di quanto avvenuto nello scorso anno: "È stato l'inizio di una bella storia fino ad adesso. È la prima volta che svolgo il ritiro con i miei compagni: lavoriamo tanto, ma è bello anche per i tifosi vedere come ci prepariamo ad una stagione lunga. È una bella esperienza",  le parole dell'attaccante belga a CRC, radio partner del club di Aurelio De Laurentiis.

Il rapporto con la città

Alla seconda stagione in azzurro, Lukaku si sente a suo agio: "Conosco un po' meglio la città, ma sono molto legato a casa mia. Ogni tanto andiamo a cena con i compagni, ma spesso resto a casa a riposarmi perché ci impegniamo molto in allenamento. Il mister mi dice sempre che ogni sfida è un momento per dimostrare quanto sei forte come squadra: questa è l'unica motivazione di cui ho bisogno per entrare in campo. Siamo stati i più forti l'anno scorso, ora iniziamo da zero ed è bello di dover ridimostrare le nostre capacità e migliorare". 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'arrivo di De Bruyne

Da quest'anno, al Napoli, c'è il suo connazionale Kevin De Bruyne: "Il mio rapporto con Kevin è ottimo, lo è sempre stato da quando eravamo bambini - racconta Lukaku - penso che si veda anche in campo. Lucca? Ha fatto tanti gol in questo ritiro, tatticamente e fisicamente si sta impegnando molto in questi ritiri. Penso che sia un giocatore che può aiutare la squadra, deve continuare così: lo aiuteremo ad integrarsi". Sul proprio gioco dice: "Più altruista? Con l'esperienza il gioco diventa più lento per me, è più facile leggere le partite tatticamente e mi preparo con lo staff molto bene. Vediamo molti video sulle altre squadre e poi davanti alla porta cerco di rimanere sempre con la freddezza giusta per metterla dentroChampions? Al momento penso solo alla prima partita del campionato: abbiamo lavorato tanto, abbiamo ancora una settimana per prepararci bene ed io aspetto l'inizio della Serie A". Infine Lukaku viene stuzzicato sulla sua confidenza con il dialetto napoletano: "I fisioterapisti mi stanno aiutando, ci siamo detti che lo devo imparare un po' di più".

© RIPRODUZIONE RISERVATA

