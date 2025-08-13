Lukaku: "Napoli mi ha dato nuova vita, con De Bruyne grande rapporto"

L'arrivo di De Bruyne

Da quest'anno, al Napoli, c'è il suo connazionale Kevin De Bruyne: "Il mio rapporto con Kevin è ottimo, lo è sempre stato da quando eravamo bambini - racconta Lukaku - penso che si veda anche in campo. Lucca? Ha fatto tanti gol in questo ritiro, tatticamente e fisicamente si sta impegnando molto in questi ritiri. Penso che sia un giocatore che può aiutare la squadra, deve continuare così: lo aiuteremo ad integrarsi". Sul proprio gioco dice: "Più altruista? Con l'esperienza il gioco diventa più lento per me, è più facile leggere le partite tatticamente e mi preparo con lo staff molto bene. Vediamo molti video sulle altre squadre e poi davanti alla porta cerco di rimanere sempre con la freddezza giusta per metterla dentro. Champions? Al momento penso solo alla prima partita del campionato: abbiamo lavorato tanto, abbiamo ancora una settimana per prepararci bene ed io aspetto l'inizio della Serie A". Infine Lukaku viene stuzzicato sulla sua confidenza con il dialetto napoletano: "I fisioterapisti mi stanno aiutando, ci siamo detti che lo devo imparare un po' di più".