Furia Conte: entra in campo durante Napoli-Olympiacos dopo un fallo. Tensione alle stelle durante l'amichevole

Animi accesi durante la sfida tra gli azzurri e i greci. Il tecnico protesta per le entrate troppo dure degli avversari
Furia Conte: entra in campo durante Napoli-Olympiacos dopo un fallo. Tensione alle stelle durante l'amichevole
1 min
Napoli

Napoli

Tutte le notizie sulla squadra

Attimi di tensione nel corso della sfida amichevole tra il Napoli e l'Olympiacos, ultima uscita degli azzurri prima dell'inizio del campionato. Al 35' del primo tempo, poco dopo l'uscita dal campo di Lukaku, costretto ad abbandonare il terreno di gioco per un problema muscolare, si è accesa una forte discussione sul terreno di gioco, con Antonio Conte protagonista.

Conte furioso con El Kaabi

Il tecnico del Napoli si è lamentato dell'eccessiva durezza degli interventi degli avversari. El Kaabi, attaccante del club greco, ha colpito duramente a centrocampo in scivolata Rrahmani: Conte è entrato in campo immediatamente e ha affrontato a muso duro il giocatore avversario. Mendilibar e i dirigenti dell'Olympiacos sono intervenuti per provare a sedare gli animi. El Kaabi è stato ammonito dal direttore di gara.

 

 

 

