Furia Conte: entra in campo durante Napoli-Olympiacos dopo un fallo. Tensione alle stelle durante l'amichevole

Conte furioso con El Kaabi

Il tecnico del Napoli si è lamentato dell'eccessiva durezza degli interventi degli avversari. El Kaabi, attaccante del club greco, ha colpito duramente a centrocampo in scivolata Rrahmani: Conte è entrato in campo immediatamente e ha affrontato a muso duro il giocatore avversario. Mendilibar e i dirigenti dell'Olympiacos sono intervenuti per provare a sedare gli animi. El Kaabi è stato ammonito dal direttore di gara.