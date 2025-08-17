Ansia per l'infortunio di Lukaku, il Napoli pensa di tornare sul mercato

L'infortunio di Lukaku, costretto ad abbandonare il campo nel corso della sfida contro l'Olimpiacos, ultima amichevole precampionato del Napoli, preoccupa Conte e la dirigenza azzurra. Il club teme che il centravanti belga sia costretto ad un lungo stop. E sta valutando come comportarsi sul mercato.
Lukaku, si teme un lungo stop: la mossa di De Laurentiis
Il presidente De Laurentiis sta pensando ad un altro centravanti, che potrebbe arrivare in prestito e sostituire il belga fino al suo recupero. Non si escludono operazioni in entrata in queste ultime settimane di mercato. II Napoli, nel corso del mercato estivo ha già acquistato Lucca, ma potrebbe completare un altro intervento nel reparto offensivo.