Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
abbonatiLeggi il giornale

Naviga le sezioni

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyCondizioni generaliNote legaliPubblicità
Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI
Live
ABBONATI Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATILeggi il giornale

Ansia per l'infortunio di Lukaku, il Napoli pensa di tornare sul mercato

Lo stop per il centravanti belga potrebbe essere più lungo del previsto. II club studia un colpo in attacco
1 min
Napoli

Napoli

Tutte le notizie sulla squadra

L'infortunio di Lukaku, costretto ad abbandonare il campo nel corso della sfida contro l'Olimpiacos, ultima amichevole precampionato del Napoli, preoccupa Conte e la dirigenza azzurra. Il club teme che il centravanti belga sia costretto ad un lungo stop. E sta valutando come comportarsi sul mercato.

Lukaku, si teme un lungo stop: la mossa di De Laurentiis

Il presidente De Laurentiis sta pensando ad un altro centravanti, che potrebbe arrivare in prestito e sostituire il belga fino al suo recupero. Non si escludono operazioni in entrata in queste ultime settimane di mercato. II Napoli, nel corso del mercato estivo ha già acquistato Lucca, ma potrebbe completare un altro intervento nel reparto offensivo.

 

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Napoli

Da non perdere

Napoli, attesa LukakuIl Napoli accelera sul mercato