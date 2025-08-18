Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Napoli, Miguel Gutierrez a Villa Stuart: visite mediche, poi la firma

Il terzino del Girona nella clinica romana: il presidente De Laurentiis è pronto a chiudere un altro colpo di mercato da 20 milioni
2 min
Napoli

Napoli

Tutte le notizie sulla squadra

ROMA - La campagna acquisti del Napoli non si è ancora conclusa e oggi a Roma sono state fissate le visite di idoneità sportiva per Miguel Gutierrez, giovane terzino sinistro del Girona. I due club hanno trovato l’intesa per quanto riguarda il trasferimento a Napoli del difensore spagnolo: la società di De Laurentiis è pronta a pagare 18 milioni più uno di bonus per il cartellino dell’esterno sinistro, ma prima dovranno essere verificate le sue condizioni fisiche dopo l’intervento alla caviglia sinistra.

 

 

Gutierrez, le visite a Villa Stuart

Il giocatore stamattina è arrivato nella clinica romana Villa Stuart, punto di riferimento dei campioni d’Italia. Il giocatore si sottoporrà a una scrupolosa visita: se arriverà il via libera dai medici, il Napoli è pronto a chiudere l’ennesimo colpo di mercato. Il giocatore, cresciuto nella cantera del Real Madrid, potrebbe essere ufficializzato già nelle prossime ore.

 

Tutte le news di Napoli

