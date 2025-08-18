Lukaku e il retroscena del suo fisioterapista: "Si opera e tornerà più forte"

Infortunio Lukaku, parla il suo fisioterapista: "Bisogna proteggerlo da se stesso"

Maesschalck ha spiegato: "Romelu ha familiarità con questo allenamento da molto tempo. Abbiamo lavorato con lui quando aveva solo 16 o 17 anni. Lukaku sarà incredibilmente deluso, perché è un fanatico del calcio. Ma conoscendolo, con la sua mentalità farà tutto il possibile per riprendersi al più presto. Dovremo proteggerlo da se stesso perché osa porsi obiettivi irraggiungibili. È il suo carattere. Si impegnerà, ma bisogna accettare la natura".

Maesschalck: "Prima ci consulteremo con il Napoli per elaborare un piano"

Secondo Maesschalck: "Quando c'è fiducia, tutto procede più agevolmente e senza intoppi. Ma bisogna anche rimanere obiettivi e porsi obiettivi oggettivi. Non possiamo confondere la speranza con la realtà. Non è affatto così che funziona. Prima ci consulteremo con il Napoli per elaborare un piano. Abbiamo un buon rapporto con lo staff medico. Li conosco bene, da quando Dries Mertens giocava lì". Maesschalck ha concluso dicendo certo che: "Lukaku tornerà sicuramente al suo vecchio livello, non sarà affatto un problema. Sono sicuro al 100%".