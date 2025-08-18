Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Lukaku e il retroscena del suo fisioterapista: "Si opera e tornerà più forte"

Lieven Maesschalck ha svelato che l'attaccante del Napoli si sottoporrà a intervento chirurgico e ha parlato dei suoi tempi di recupero
2 min
Napoli

Napoli

Tutte le notizie sulla squadra

"Romelu Lukaku si opera. Dovrà sottoporsi a un intervento chirurgico per un grave infortunio muscolare alla coscia sinistra rimediato con il Napoli". Ne sono certi dal Belgio dove, secondo hln.be, Big Rom dovrebbe poi effettuare la sua riablitazione sotto la supervisione di Lieven Maesschalck: il fisioterapista sportivo che lo ha già guidato in diverse sedute presso il suo studio di Anversa, il Move to Cure.

Infortunio Lukaku, parla il suo fisioterapista: "Bisogna proteggerlo da se stesso"

Maesschalck ha spiegato: "Romelu ha familiarità con questo allenamento da molto tempo. Abbiamo lavorato con lui quando aveva solo 16 o 17 anni. Lukaku sarà incredibilmente deluso, perché è un fanatico del calcio. Ma conoscendolo, con la sua mentalità farà tutto il possibile per riprendersi al più presto. Dovremo proteggerlo da se stesso perché osa porsi obiettivi irraggiungibili. È il suo carattere. Si impegnerà, ma bisogna accettare la natura".

Maesschalck: "Prima ci consulteremo con il Napoli per elaborare un piano"

Secondo Maesschalck: "Quando c'è fiducia, tutto procede più agevolmente e senza intoppi. Ma bisogna anche rimanere obiettivi e porsi obiettivi oggettivi. Non possiamo confondere la speranza con la realtà. Non è affatto così che funziona. Prima ci consulteremo con il Napoli per elaborare un piano. Abbiamo un buon rapporto con lo staff medico. Li conosco bene, da quando Dries Mertens giocava lì". Maesschalck ha concluso dicendo certo che: "Lukaku tornerà sicuramente al suo vecchio livello, non sarà affatto un problema. Sono sicuro al 100%".

