De Laurentiis vince anche fuori dal campo: il brand del Napoli vola

Cresce il valore del brand azzurro

Un valore in crescita grazie ai risultati arrivati sul campo ma anche alle intuizioni dell’azienda. A partire da quella dell’ad Chiavelli, che ha portato in società Tommaso Bianchini, fino alla decisione del presidente De Laurentiis di istituire una Direzione Generale Area Business. La guida di Bianchini nello sviluppo commerciale e marketing, insieme al lavoro in sinergia con Valentina De Laurentiis sul fronte merchandising, ha aperto margini ulteriori di sviluppo internazionale. Fondamentali il rinnovo della partnership con Coca-Cola, unico club in Europa a fregiarsene come sponsor sulla maglia, e la produzione di contenuti video del club, ormai diventata un benchmark internazionale. Cruciale negli ultimi anni è poi diventata l’autoproduzione delle divise, che ha permesso al club di far arrivare il suo merchandising ai suoi ottanta milioni di tifosi, o giù di lì, sparsi in giro per il mondo. Con risultati di cui già raccogliere i frutti: rispetto all’anno del terzo scudetto le vendite sono cresciute oltre il 50%. Il lancio delle maglie non ha dimenticato il “Proud to be Napoli” ma ha valorizzato la lingua napoletana e le tradizioni culturali, dal teatro al caffè. Proprio per accaparrarsi la terza maglia, che ha fatto il suo debutto nell’amichevole con l’Olympiacos, gli store di Castel di Sangro sono stati presi d’assalto dai tanti, tantissimi tifosi presenti la scorsa settimana per i giorni finali del ritiro. Un’estate che più azzurra non si poteva e che ha registrato numeri straordinari, con circa 300.000 presenze complessive tra Dimaro e l’Abruzzo: un modello di ritiro impensabile fino a pochi anni fa. E terminata la preparazione, l’amore dei tifosi si è riversato in una campagna abbonamenti da sold out totale, rafforzata da un claim che mette al centro l’appartenenza e la napoletanità. Il club azzurro ha lavorato sodo e la promessa di Conte, «Usciremo sempre con la maglia sudata», è stata rispettata anche fuori dal campo.