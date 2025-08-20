Napoli, Manna si infortuna e deve operarsi: dall'ospedale lavora per il mercato

Periodo non fortunato in casa Napoli. A pochi giorni dall'infortunio di Romelu Lukaku, costretto a fermarsi anche il ds Giovanni Manna, sottoposto in queste ore ad un intervento chirurgico per risolvere un problema al tendine d'Achille, accusato mentre faceva footing. Il direttore sportivo azzurro sarà presto dimesso e dovrebbe essere regolarmente al fianco della squadra di Conte a Reggio Emilia contro il Sassuolo. Intanto, non conosce sosta il lavoro sul mercato, anche dall'ospedale.