Napoli, Manna si infortuna e deve operarsi: dall'ospedale lavora per il mercato

Periodo non fortunato in casa Napoli. A pochi giorni dall'infortunio di Romelu Lukaku, costretto a fermarsi anche il ds Giovanni Manna, sottoposto in queste ore ad un intervento chirurgico per risolvere un problema al tendine d'Achille, accusato mentre faceva footing. Il direttore sportivo azzurro sarà presto dimesso e dovrebbe essere regolarmente al fianco della squadra di Conte a Reggio Emilia contro il Sassuolo. Intanto, non conosce sosta il lavoro sul mercato, anche dall'ospedale.
Napoli, infortunio per il ds Manna: operazione e calciomercato dall'ospedale
Stop per Giovanni Manna, vittima di un infortunio al tendine d'Achille che ha richiesto un'operazione presso la clinica Reusch. Intervento perfettamente riuscito, con l'équipe del dottor Ugo Camilleri che ha rassicurato la società partenopea sulla possibilità di vedere al "Mapei Stadium" di Reggio Emilia il direttore sportivo azzurro, seppur con l'ausilio delle stampelle. Sabato l'esordio contro il Sassuolo di Fabio Grosso, neopromosso in Serie A, mentre prosegue il lavoro sul mercato nonostante questo piccolo intoppo. È caccia al sostituto di Romelu Lukaku, costretto a rimanere ai box per diverse settimane dopo la lesione di alto grado al retto femorale della coscia sinistra.