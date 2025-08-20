Napoli, Lukaku è carico: l'emozionante messaggio per i tifosi dopo l'infortunio

Romelu Lukaku pensa positivo e guarda al futuro con ottimismo, nonostante il brutto infortunio riportato nel corso dell'amichevole tra Napoli e Olympiacos a Castel di Sangro. In queste ore, l'attaccante belga è stato travolto dall'affetto dei tifosi azzurri, che hanno inondato di messaggi i suoi canali social ufficiali. E oggi, per l'ex Inter, è stato il momento giusto per ringraziare tutti e ripartire con la stessa fame di sempre.
Napoli, il messaggio social di Lukaku: "Gli infortuni fanno parte del gioco"
Così Romelu Lukaku nelle sue Instagram Stories dopo l'infortunio alla coscia sinistra, che lo terrà ai box per diverse settimane: "Grazie a tutti per i messaggi degli ultimi giorni. Apprezzo davvero il vostro sostegno. Gli incidenti capitano e gli infortuni fanno parte del gioco, - ha sottolineato - ma grazie a Dio mi sento bene e sono sempre positivo, qualunque cosa accada. A presto!".