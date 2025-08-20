Napoli, Lukaku è carico: l'emozionante messaggio per i tifosi dopo l'infortunio

Romelu Lukaku pensa positivo e guarda al futuro con ottimismo, nonostante il brutto infortunio riportato nel corso dell'amichevole tra Napoli e Olympiacos a Castel di Sangro. In queste ore, l'attaccante belga è stato travolto dall'affetto dei tifosi azzurri, che hanno inondato di messaggi i suoi canali social ufficiali. E oggi, per l'ex Inter, è stato il momento giusto per ringraziare tutti e ripartire con la stessa fame di sempre.