Napoli, Lukaku non si opera: la decisione dopo il consulto in Belgio

Nuovi aggiornamenti sulle condizioni di Romelu Lukaku dopo lo sfortunato infortunio nell'amichevole contro l'Olympiakos. L'attaccante ha iniziato il suo percorso riabilitativo e sarà costretto ad un lungo stop. Dopo una visita approfondita in Belgio, è stato deciso di non procedere con l'operazione.
Lukaku non si opera: il Napoli torna sul mercato
Questo dunque il responso dopo il consulto per il grave infortunio muscolare alla coscia sinistra. L'attaccante del Napoli inizierà, dunque, una terapia di recupero senza intervento. Salterà i primi mesi della stagione e non sarà inserito nella lista per la Champions League: il club azzurro è costretto a tornare sul mercato per una nuova punta.