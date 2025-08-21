Marianucci: "Grande soddisfazione essere al Napoli. Spero che Conte..."

Essere al Napoli per Luca Marianucci non è soltanto un traguardo, ma una soddisfazione che il giovane difensore vive con entusiasmo e umiltà. Intervistato da Radio CRC il calciatore ha raccontato le sue prime settimane in azzurro e le aspettative per la nuova stagione. " È una grande soddisfazione per me essere a Napoli : posso solo imparare dai miei compagni di squadra, io sono pronto ad ascoltare ed applicare qualsiasi consiglio mi venga dato", ha spiegato l'ex Empoli, che ha già avuto modo di ambientarsi nello spogliatoio.

Napoli, Marianucci: "Mi sono ambientato subito"

"Mi sono ambientato subito molto bene con la squadra: sono grandi campioni, ma soprattutto belle persone. Come si è visto in piazza a Castel di Sangro ci prendevamo già in giro (ride ndr), si è creato subito un buon feeling". Il difensore ha raccontato anche le fatiche dei ritiri estivi, ritenuti però un passaggio fondamentale in vista del campionato: "Sono stati impegnativi sul piano fisico, ma sono cose che ci ritroveremo sia sabato che nelle prossime partite".

"Ecco che difensore sono. Spero che Conte..."

Centrale, nel suo percorso di crescita, è il lavoro di Antonio Conte, che Marianucci considera un punto di riferimento assoluto: "È un campione ed un vincente, spero che mi trasmetta i suoi insegnamenti e la sua personalità. [...] Sono un difensore a cui piace giocare molto con la palla, bravo tecnicamente, un buon marcatore: ho tanto su cui migliorare, ho iniziato adesso". Infine, inevitabile il pensiero alla sfida di debutto contro il Sassuolo: "È un'emozione indescrivibile iniziare questa nuova stagione con tutti i miei compagni e provare a difendere lo scudetto che abbiamo in petto. Stiamo preparando la sfida nei minimi dettagli, il mister ci tiene molto a curare ogni aspetto: siamo pronti per fare una grande partita".