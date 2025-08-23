Sassuolo-Napoli 0-2: cronaca, statistiche e tabellino

21:36

Conte 'promuove' Vergara: "Resterà con noi"

Conte ha parlato anche di Antonio Vergara, centrocampista classe 2003: "È un ragazzo del vivaio - ha detto il tecnico del Napoli in conferenza stampa dopo la vittoria esterna contro il Sassuolo -, reduce da un ottimo campionato disputato con la Reggiana. Ben venga, non intacca la lista e resterà con noi. Io non guardo la carta d'identità".

21:28

La lotta scudetto vista da Conte: "In corsa 7-8 squadre"

Dopo la vittoria del Mapei Stadium, il tecnico dei campioni d'Italia Antonio Conte ha parlato anche della corsa scudetto che secondo gli addetti ai lavori vede favorito il suo Napoli: "Vedo un campionato molto difficile e interessante - ha spiegato ai microfoni di 'Dazn' -, sette-otto squadre lotteranno per lo scudetto e per entrare nelle coppe e in Champions. Sono tutte squadre forti, le big sono attrezzate. A differenza delle altre formazioni, noi non avevamo una struttura completa tra titolari e panchina. Ora stiamo cercando di completarla, inserendo dei giocatori. Non è facile perché i nuovi vanno uniti alla squadra, arrivando dall'estero, e devono amalgamarsi bene per creare qualcosa di speciale. Serve pazienza".

21:23

Conte e la certezza McTominay: "È il nostro assaltatore. E il suo gol..."

Sempre ai microfoni di 'Dazn', dopo il successo del Napoli in casa del Sassuolo, Conte ha esaltato McTominay che ha sbloccato il match segnando nel primo tempo: "Sappiamo bene che McTomnay è un assaltatore, ha inserimento e un tiro da fuori, il gol sono situazione fatte in allenamento. De Bruyne ha caratteristiche diverse da Scott, difficilmente attacca l'area e per questo cerchiamo di coprire tutte le zone del campo - ha aggiunto il tecnico azzurro -. Vedo un campionato molto difficile e interessante dove ci saranno 7 e 8 squadre strutturate per vincere scudetto ed entrare in Europa. Sono tutte squadre forti e attrezzate. Noi non avevamo una struttura e cerchiamo completarla con una rosa come numero importante. Bisogna avere pazienza ed inserire i nuovi innesti piano piano".

21:19

Il tecnico azzurro sui nuovi: "Pian piano li inseriremo"

Ecco le dichiarazioni di Antonio Conte ai microfoni di 'Dazn' dopo il debutto vincente del suo Napoli sul campo del Sassuolo: "C'è sempre spazio per miglioramenti. La partita oggi fin dall'inizio l'abbiamo affrontata con il piglio giusto, volevamo dare un impronta e far vedere che c'era un prosieguo, a partire dalla formazione iniziale con tutti i ragazzi dell'anno scorso. Mi sto ancora basando sulle vecchie certezze per poi inserire i nuovi giocatori. Stiamo cercando da due settimane la formula giusta per far convivere i tre centrocampisti con l'aggiunta di De Bruyne. Il tecnico deve far giocare i migliori senza snaturare le caratteristiche. Nella costruzione potevamo velocizzare e andare più in verticale e abbiamo interrotto delle situazioni che potevano essere favorevoli. Però è la prima partita e siamo partiti bene, ho visto lo spirito giusto ed era quello che avevo chiesto: cattiveria, forza e attenzione come l'anno scorso".

21:15

Conte su De Bruyne: "Si sta adattando bene"

Ancora Conte in conferenza stampa: " Abbiamo uno scudetto sulla maglia ed è pesante, perché a Napoli la pressione è tanta. De Bruyne? Era l'unico nuovo tra i titolari rispetto all'anno scorso, si sta adattando bene e noi cerchiamo di esaltarne le caratteristiche, come un sarto che cerca la formula giusta. L'importante è nopn perdere 'unione che ha fatto la differenza nella passata stagione".

21:13

Conte in conferenza stampa: "Sono moderatamente contento"

Queste le parole di Antonio Conte in conferenza stampa dopo la vittoria del suo Napoli sul campo del Sassuolo: "Non deve cambiare niente rispetto all'anno scorso per quanto riguarda la dedizione alla causa e alla voglia di lottare tutti insieme - ha detto il tecnico dei campioni d'Italia -. Nella gara di oggi siamo stati bravi a portare la gara dalla nostra parte, contro una squadra allenata molto bene da Grosso e con giocatori come Berardi, Laurienté e Pinamonti che possono far male in ripartenza. Sono moderatamente contento, dobbiamo continuare a lavorare per proseguire su questa strada".

21:09

Napoli, le parole di capitan Di Lorenzo: "Vinta una gara insidiosa"

Queste alcune delle parole di capitan Di Lorenzo in conferenza stampa dopo la vittoria contro il Sassuolo al Mapei Stadium: "Dove può arrivare questo Napoli? Sarà il campo a dirlo. Questa partita nascondeva tante insidie, ma siamo stati bravi e maturi a gestire i momenti e a sfruttare le occasioni".

21:04

Grosso applaude il Napoli: "Squadra forte e matura"

Dopo il match perso dal suo Sassuolo in casa contro il Napoli ha parlato Fabio Grosso: "Si poteva fare qualcosa di più - ha detto il tecnico degli emiliani ai microfoni di 'Dazn' - ma sono contento della prestazione dei ragazzi. Abbiamo scoperto il livello che c'è, siamo stati bravi a rimanere dentro la gara. Potevamo essere più coraggiosi in mezzo al campo e abbiamo speso energie per contrastare una squadra forte e matura come il Napoli. Lasciamo il risultato ma ci teniamo la prestazione sotto il profilo della spirito e dell'energia. Il nostro campionato sarà da giocare contro altri tipi di avversari e lo sappiamo. Sono contento di come i ragazzi si sono scarificati".

20:59

McTominay: "Dal Napoli subito un messaggio chiaro a tutti"

Il Napoli di Antonio Conte riparte da Scott McTominay. Tra i protagonisti dell'ultimo scudetto, lo scozzese ha sbloccato con un gol nel primo tempo la gara vinta dagli azzurri in casa del Sassuolo: "Abbiamo subito dato un messaggio chiaro, ovvero che vogliamo cominciare da dove avevamo terminato l'anno scorso e difendere lo scudetto - ha detto ai microfoni di 'Dazn' -. Non era facile vincere su questo campo difficile, abbiamo ottenuto tre punti e oggi contava questo. Abbiamo tanta fame, vogliamo continuare con la testa giusta". Si passa poi a commentare il debutto, con gol, di Kevin De Bruyne: "Un giocatore come lui non ha bisogno di consigli, sono io a doverglieli chiedere. Kevin è un fantastico giocatore e un fantastico ragazzo, è un onore averlo in squadra con noi".

20:49

Debutto in Serie A con gol per De Bruyne: "Grande gruppo"

Debutto in Serie A con il Napoli condito dal gol per De Bruyne, autore del raddoppio azzurro su punizione nel match vinto 2-0 dai campioni d'Italia al Mapei Stadium contro il Sassuolo. "Ho vissuto un momento bellissimo - ha detto il belga ai microfoni di 'Dazn' dopo la partita -. Ho messo la palla nello spazio, in una zona pericolosa, sperando che qualcuno la toccasse. Non è successo, festeggio un gol ed è bellissimo iniziare così. In Italia si lavora e si gioca diversamente, ho visto oggi cosa significa. Devo adattarmi meglio al vostro calcio. Oggi abbiamo giocato bene, ma credo che possiamo giocare meglio individualmente e collettivamente.Devo adattarmi ai miei compagni e loro a me, cerco di avvicinarmi a loro. Sono arrivato in un grande gruppo, è stato facile inserirsi sia con gli stranieri che con gli italiani. Io sto insegnando loro ciò che ho sperimentato in carriera e sto portando la mia esperienza, loro mi insegnano come giocare in questo Paese. Ho trovato grande compattezza nello spogliatoio".

20:35

Napoli, attesa per le parole di Conte dopo il 2-0 al Sassuolo

Dopo il 2-0 rifilato a domicilio dal suo Napoli al Sassuolo, al Mapei Stadium c'è attesa per le parole di Antonio Conte. Il tecnico dei campioni d'Italia analizzerà la partita dei suoi e risponderà anche ad eventuali domande sul mercato.

20:26

Conte aspetta un rinforzo in attacco: la trattativa per Hojlund

Dopo l'infortunio muscolare di Lukaku, che starà fuori a lungo, Conte aspetta un rinforzo per l'attacco dal mercato. Il Napoli ha puntato Hojlund e proseguono le trattative con il Manchester United e con l'ex centravanti dell'Atalanta. TUTTI I DETAGLI

