Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
abbonatiLeggi il giornale

Naviga le sezioni

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyCondizioni generaliNote legaliPubblicità
Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI
Live
ABBONATI Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATILeggi il giornale

Napoli ok! Lukaku non c'è? E Conte inventa McTominay centravanti

In splendida forma, Scott con il Sassuolo ha ricominciato in gloria, così come aveva finito, con il gol scudetto. Rete da bomber vero e poi anche la traversa. Felice l'intuizione di spostarlo in posizione più avanzata. De Bruyne è di un'altra categoria
Xavier Jacobelli
1 min
Napoli

Napoli

Tutte le notizie sulla squadra

Buona la prima, Napoli. Contro un Sassuolo volenteroso, ma ancora lontano da una condizione ottimale e ridotto in dieci nel finale, a causa dell'espulsione di Kone, i Campioni d'Italia hanno esordito cogliendo una vittoria beneaugurante.

Abbonati per continuare a leggere

Abbonamento Plus+

Accedi a tutti i contenuti premium

€ 49,90

€ 9,90 il primo anno

 

- oppure -sottoscrivi l'abbonamento pagando con GoogleABBONATI CON

Scopri tutte le offerte