Napoli ok! Lukaku non c'è? E Conte inventa McTominay centravanti

In splendida forma, Scott con il Sassuolo ha ricominciato in gloria, così come aveva finito, con il gol scudetto. Rete da bomber vero e poi anche la traversa. Felice l'intuizione di spostarlo in posizione più avanzata. De Bruyne è di un'altra categoria