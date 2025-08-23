Napoli ok! Lukaku non c'è? E Conte inventa McTominay centravanti

- oppure -sottoscrivi l'abbonamento pagando con GoogleABBONATI CON
Hai già un abbonamento? AccediScopri tutte le offerte
Buona la prima, Napoli. Contro un Sassuolo volenteroso, ma ancora lontano da una condizione ottimale e ridotto in dieci nel finale, a causa dell'espulsione di Kone, i Campioni d'Italia hanno esordito cogliendo una vittoria beneaugurante.
Abbonati per continuare a leggere - oppure -sottoscrivi l'abbonamento pagando con GoogleABBONATI CON Hai già un abbonamento? Accedi
Abbonati per continuare a leggere
- oppure -sottoscrivi l'abbonamento pagando con GoogleABBONATI CON
Hai già un abbonamento? AccediScopri tutte le offerte