Sassuolo-Napoli 0-2, la moviola: Ayroldi sicuro, giusto il rosso a Koné

Ayroldi: 6,5

Gara senza troppi patemi per Ayroldi, il primo episodio si è verificato all'11' del primo tempo, quando il Napoli ha chiesto un calcio di rigore per un tocco di mano in area di Doig: cross di Politano, la palla carambola sul braccio del giocatore che però è in posizione congrua ed è attaccato al corpo (se il contatto fosse stato sul braccio opposto sarebbe stato sanzionato). Qualche sbavatura nella gestione delle ammonizioni nella ripresa (mancano due gialli, uno per parte), graziato Lucca nella prima frazione.