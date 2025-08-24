Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Sassuolo-Napoli 0-2, la moviola: Ayroldi sicuro, giusto il rosso a Koné

La direzione arbitrale della partita tra emiliani e azzurri di Conte: tutti i dettagli
Patrick Iannarelli
2 min
Napoli

Napoli

Tutte le notizie sulla squadra

Ayroldi: 6,5

Gara senza troppi patemi per Ayroldi, il primo episodio si è verificato all'11' del primo tempo, quando il Napoli ha chiesto un calcio di rigore per un tocco di mano in area di Doig: cross di Politano, la palla carambola sul braccio del giocatore che però è in posizione congrua ed è attaccato al corpo (se il contatto fosse stato sul braccio opposto sarebbe stato sanzionato).  Qualche sbavatura nella gestione delle ammonizioni nella ripresa (mancano due gialli, uno per parte), graziato Lucca nella prima frazione. 

Gol regolari 

Nessuna infrazione per quanto riguarda le due reti del Napoli. Al 17' del primo tempo McTominay viene lasciato completamente solo, lo scozzese è partito in posizione regolare. Regolare anche il gol al 12' della ripresa di De Bruyne. 

Espulsione giusta 

A circa dieci minuti dal termine, il direttore di gara estrae il secondo giallo a Ismael Koné per un intervento ruvido su Lucca: il centrocampista neroverde interviene sulla palla, ma travolge l'attaccante partenopeo. 
Giusta l'ammonizione che porta all'espulsione, l'intervento è stato imprudente e ha rischiato di far male all'avversario.  

Var Di Bello: 6 

Non ci sono particolari episodi da rivedere al monitor, sul secondo giallo di Koné non può intervenire.  

 

 

 

