De Bruyne, McTominay e l'aria di Manchester

Nella giungla dei social si sono divertiti per tutta l’estate. Ironizzavano sulla sua forma fisica, sull’utilità che poteva avere per il Napoli. «È grasso, è vecchio», gliene hanno dette di tutti i colori. Ma i campioni sono fatti così, rispondono in campo. E alla prima occasione Kevin De Bruyne ha voluto ricordare a tutti di che pasta è fatto. La firma sulla punizione che ha chiuso la partita è forse la cosa meno preziosa del suo esordio a Reggio Emilia. La dimostrazione più bella l’ha data con la sua enorme disponibilità , con la voglia di rimettersi in discussione, con la consapevolezza in cui si è calato nella nuova realtà. Ha giocato a tutto campo, ha iniziato da mezzo sinistro, ha affiancato la punta in fase di pressione, si è abbassato spesso con Lobotka a fare il play. E ha chiuso da centravanti quando è uscito Lucca. Un giocatore totale che è destinato a far fare un ulteriore step alla squadra campione d’Italia . Che è ripartita così come aveva chiuso, con McTominay again. Lo scozzese sembra non essersi fermato mai, ha stappato la partita come aveva fatto nella sfida scudetto con il Cagliari. Lo stesso asse con Politano, la sua incredibile capacità di essere letale in area . La traversa gli ha negato la doppietta, non la possibilità di vincere il premio di migliore in campo.

Sarà l’aria di Manchester, ma chi sbarca a Napoli dalla città inglese sembra avere un marcia in più. Forse perciò in questi giorni Manna sta provando a prenderne anche un altro. Alla fine del mercato mancano otto giorni. Saranno decisivi per completare una squadra a cui mancano ancora diversi tasselli. Prima di tutto l’attaccante, perché il vuoto lasciato da Lukaku è enorme. Il sì incassato da Hojlund è un’occasione da non perdere, serve un sacrificio della società per non avere rimpianti. In ballo ci sono tanti milioni, ma sarebbe solo un investimento anticipato rispetto alla prossima stagione. Fra l’altro su un ragazzo di 22 anni che ha davanti a sé un futuro da predestinato. E poi mancano ancora un centrocampista (se non due) e il famoso esterno destro (Juanlu) che il Napoli sta trattando da mesi. Elmas sarebbe un innesto prezioso, ha le qualità e la personalità per avere un impatto immediato. È un jolly capace di giocare in almeno tre ruoli, con Spalletti è stato il dodicesimo uomo più importante del campionato. Il suo contributo nello scudetto di tre anni fa è stato decisivo, anche in fase realizzativa.

E soprattutto in questo Napoli camaleontico che sta plasmando Conte potrebbe avere la possibilità di incidere in maniera pesante. Il processo di trasformazione è in corso, siamo solo all’inizio della stagione ma le intenzioni e le strategie dell’allenatore sono chiare. Questa squadra deve avere più anime, più spartiti, più imprevedibilità. Deve essere brava a cambiare pelle, prospettive e soluzioni. Partendo dalla caratteristica che Conte ritiene imprenscindibile: l’equilibrio. Intorno alla solidità dovrà sviluppare il resto, come ha sempre fatto nella sua carriera. Magari con un altro po’ di aria di Manchester…