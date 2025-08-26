Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Napoli, Conte: "Sfida con Allegri? È tutti contro tutti in questo campionato"

Le dichiarazioni dell'allenatore all'inizio del nuovo campionato: "Dobbiamo cercare di fare il nostro meglio"
3 min
Napoli

Napoli

Tutte le notizie sulla squadra

Il Napoli ha iniziato il campionato con tre punti e i gol dei suoi leader a metà campo: McTominay e De Bruyne. In un'intervista rilasciata a Sky Sport Antonio Conte ha voluto parlare della Serie A iniziata: "Questo sarà un campionato molto equilibrato. Vedo il ritorno delle tre grandi". In particolar modo, l'allenatore ha voluto specificare la situazione dell'Inter: "Per i nerazzurri non si tratta di un ritorno, l'anno scorso ha fatto molto bene e da anni è sempre lì e fa sempre stagioni importanti".

 

Conte: "De Bruyne ci può aiutare a migliorare"

Conte ha esplicitato le intenzioni del Napoli: "Noi dovremo cercare di fare il nostro meglio e alla fine si tireranno le somme". In particolar modo, l'allenatore ha parlato di mentalità vincente: "Anche se è il primo giorno che sono in una nuova squadra cerco sempre di trasmettere la mia mentalità, fatta di lavoro, serietà, abnegazione: credere in quello che facciamo e di superare sempre l'ostacolo. Ci deve sempre essere la voglia di alzare il livello". In particolar modo, l'allenatore ha risposto alla domanda circa la sfida con Allegri: "Ci sono venti squadre e tutti ci sfidiamo, è tutti contro tutti. Penso sarà un campionato molto entusiasmante ed equilibrato, ognuno dovrà fare la propria parte". Quindi, un commento su De Bruyne: "Arrivato in Italia dopo 9-10 anni di Premier, in un momento di grandissima maturità. Ci auguriamo possa aiutarci a migliorare. Sappiamo benissimo che anche noi dovremo essere bravi a metterlo nelle condizioni di integrarsi e di stare bene".

Conte sull'ambiente: "Sappiamo che il nostro risultato sposta gli umori della gente"

Antonio Conte ha parlato del proprio rapporto con il tifo napoletano: "L'ambiente sente molto il calcio, c'è grande passione. Sappiamo che il nostro risultato sposta gli umori della gente di Napoli: dobbiamo essere bravi a conviverci, sia nei momenti positivi che negativi. A volte ci sono degli eccessi, come succede nei posti dove c'è tanta passione". Il mantra, per l'allenatore, resta lo stesso: "Non dobbiamo avere niente da recriminare a fine partita. Questo il tifoso lo vede e lo percepisce, dobbiamo dare sempre tutto, anche se a volte non basta per vincere".

