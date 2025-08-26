Di Lorenzo: "De Bruyne? Eravamo curiosi di vederlo da vicino. Il Napoli farà una bella stagione"

Il Napoli ha iniziato nel migliore dei modi la stagione 2025/2026. Subito una vittoria in trasferta per la squadra di Conte contro il Sassuolo con i gol del solito McTominay e della star arrivata in estate Kevin De Bruyne . Il capitano Giovanni Di Lorenzo ha parlato delle ambizioni degli azzurri per la prossima stagione: "Ci portiamo dietro l'entusiasmo dell'anno scorso. Sono arrivati calciatori nuovi per rinforzare il gruppo", ha affermato ai microfoni di Sky Sport.

Napoli, le parole di Di Lorenzo

Di Lorenzo continua: "De Bruyne un colpo importante, eravamo curiosi di vederlo da vicino. Ci sono i presupposti per fare una bella stagione. Sarà un campionato difficile, ci sono squadre che lottano per vincere lo scudetto". Napoli che, dopo la vittoria del campionato dello scorso anno, tornerà a giocare in Champions League: "Torniamo dopo un anno, sarà bello riaffrontare le grandi squadre d'Europa, queste partite ti danno una spinta in più. A noi l'anno scorso questo confronto ci è mancato, siamo contenti e cercheremo di fare del nostro meglio".