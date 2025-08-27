Meret lancia il Napoli: "Siamo partiti bene. Proviamo a vincerle tutte". Poi su Milinkovic Savic...

Meret e il dualismo con Milinkovic Savic

Meret ha poi parlato della competizione con Milinkovic Savic, arrivato in estate dal Torino: "Con Vanja c'è un buonissimo rapporto, di sana competizione: come deve essere all'interno del gruppo portieri. L'importante è lavorare bene e farsi trovare pronti per la partita, indipendentemente da chi giocherà. Quest'anno sono arrivati tanti giocatori nuovi, l'inserimento è stato abbastanza facile, perché sono arrivati presto e c'è stato tempo per lavorare insieme. Siamo un gruppo di bravi ragazzi che cercano di fare gruppo e lavorare bene ogni allenamento: credo sarà facile inserirsi anche per eventuali altri giocatori che arriveranno. C'è stato un grande supporto ai ritiri da parte dei tifosi: è stato molto bello per noi, avere il loro sostegno è importante. Noi ce la metteremo tutta per dargli grandi soddisfazioni".