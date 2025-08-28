Napoli, Hojlund si avvicina: cosa manca per l'accordo con il Manchester United

NAPOLI - Un altro piccolo passo verso la conclusione dell’affare. Venerdì può essere la giornata giusta, ma c’è ancora un ultimo scoglio da superare per vedere Rasmus Hojlund al Napoli. Una condizione, tra le altre, che il club di Aurelio De Laurentiis deve accettare: il 10% da garantire al Manchester sull’eventuale rivendita dell’attaccante danese. Insomma, la trattativa si avvia verso la conclusione, con il giocatore che ha già accettato la proposta del Napoli e non vede l’ora di prendere un volo per l’Italia, sostenere le visite mediche e infine mettersi a disposizione di Antonio Conte.