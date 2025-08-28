Napoli, Hojlund si avvicina: cosa manca per l'accordo con il Manchester United

NAPOLI - Un altro piccolo passo verso la conclusione dell’affare. Venerdì può essere la giornata giusta, ma c’è ancora un ultimo scoglio da superare per vedere Rasmus Hojlund al Napoli. Una condizione, tra le altre, che il club di Aurelio De Laurentiis deve accettare: il 10% da garantire al Manchester sull’eventuale rivendita dell’attaccante danese. Insomma, la trattativa si avvia verso la conclusione, con il giocatore che ha già accettato la proposta del Napoli e non vede l’ora di prendere un volo per l’Italia, sostenere le visite mediche e infine mettersi a disposizione di Antonio Conte.
Rispetto alla prima posizione, quella dell’obbligo garantito, il Manchester United ha accettato di partire da un prestito a 5 milioni con diritto di riscatto a 40 che diventerebbe obbligo nel caso in cui il Napoli si qualificasse per la Champions League anche alla fine di questo campionato. Si va dunque verso la chiusura, anche se lo United ha inserito questa clausola del 10% sulla rivendita. Un ultimo scoglio da superare, prima del sì definitivo. I Red Devils devono vendere un esubero, il Napoli ha bisogno di un nuovo centravanti dopo il ko di Lukaku.