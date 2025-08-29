Napoli, il fattore Politano: ecco perché Conte non ci rinuncia mai

Si potrebbe definire equilibratore o semplicemente una costante : anche se le cose attorno a lui cambiano, Matteo Politano resta sempre lo stesso. Al suo posto, sulla destra, per attaccare quando si offende, per tornare quando si difende, tra cross e diagonali, sprint e serpentine, assist e gol che non guastano. L’inizio di campionato ha avuto un dolce legame con il recente passato, con la vittoria sul Cagliari valsa lo scudetto. Allora fu assist per McTominay , stavolta di nuovo assist e sempre per McT, una catena che funziona, un asse perfetto, l’empatia unita al gesto tecnico che il talento esalta. Politano è l’insostituibile di Conte, che infatti non lo toglie mai. Nell’estate dei cambiamenti, degli arrivi, degli acquisti, delle scelte, l’esterno ha pensato semplicemente a lavorare, ad allenarsi, a divertirsi a fare ciò che gli riesce meglio.

Si va a destra

Politano guida il Napoli e detta i ritmi dalla zona laterale del campo. Decide lui quando è il momento di accelerare, quando di rifiatare e frenare, quando di ripartire. Ha misura del tempo e degli attimi, è un regista aggiunto, è termometro della partita. Si accorge di dove sta andando il vento. Partono da lui (e in generale dalla destra) le principali folate offensive, a lui si appoggia la squadra - con la complicità di Di Lorenzo che lo segue, di Anguissa che lo sostiene, di tutti gli altri che lo cercano - in meccanismi ormai collaudati, in un calcio lineare, semplice e tremendamente efficace. Per descrivere Politano non basta l’etichetta, non è possibile definirne un ruolo. Non fa solo l’ala, è molto più di un esterno. Ha fiato, resistenza, corsa, polmoni e poi non dimentica le qualità tipiche degli attaccanti. Perché per assist come quello di sabato, o quello del 23 maggio, data storica, non può bastare l’impegno o il sacrificio, serve una qualità tecnica che è innata, non si impara, certo si allena, si perfeziona.

Il pilastro Politano

Politano nei suoi primi anni di Napoli, dal 2020, ha fatto l’esterno puro nel 4-3-3. Con Spalletti si alternava assieme a Lozano nell’anno dello scudetto. Con Conte - che aveva già conosciuto all’Inter, ma non ci fu lo stesso feeling - è diventato altro, ha perfezionato i suoi compiti, si è scoperto generosissimo esterno a tutta fascia, una sorta di quinto che diventa anche terzino se occorre. Per questo Conte non lo toglie mai. Lo scorso anno le ha giocate quasi tutte, quest’anno - con Lang arrivato a sinistra e con Neres validissima opzione su entrambe le corsie - resterà al suo posto e con la novità dei Fab Four sarà ancora più importante per l’equilibrio dei meccanismi tattici. Ormai gioca a occhi chiusi, sa dove farsi trovare e conosce le dimore dei compagni in movimento.

Politano e il futuro

Per questo e altri motivi, la società ha pianificato e definito con il suo agente il rinnovo fino al 2028: tutto fatto. Manca solo l’annuncio ufficiale. Politano a Napoli sta bene (234 presenze complessive) e vuole restarci, in passato ha rifiutato i soldi arabi, della Saudi Pro League, e poi l’arrivo di Conte ha fatto il resto. Ora il Cagliari e poi l’attesa per le convocazioni del nuovo ct dell’Italia, Gattuso, il suo primo allenatore al Napoli. Far parte del gruppo azzurro con vista sul Mondiale è l’altro ambizioso obiettivo di Politano. Che intanto corre per il Napoli, con il Napoli, verso nuove mete.