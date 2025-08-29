Napoli, il fattore Politano: ecco perché Conte non ci rinuncia mai

Si potrebbe definire equilibratore o semplicemente una costante: anche se le cose attorno a lui cambiano, Matteo Politano resta sempre lo stesso. Al suo posto, sulla destra, per attaccare quando si offende, per tornare quando si difende, tra cross e diagonali, sprint e serpentine, assist e gol che non guastano. L’inizio di campionato ha avuto un dolce legame con il recente passato, con la vittoria sul Cagliari valsa lo scudetto. Allora fu assist per McTominay, stavolta di nuovo assist e sempre per McT, una catena che funziona, un asse perfetto, l’empatia unita al gesto tecnico che il talento esalta. Politano è l’insostituibile di Conte, che infatti non lo toglie mai. Nell’estate dei cambiamenti, degli arrivi, degli acquisti, delle scelte, l’esterno ha pensato semplicemente a lavorare, ad allenarsi, a divertirsi a fare ciò che gli riesce meglio.
Si va a destra
Politano guida il Napoli e detta i ritmi dalla zona laterale del campo. Decide lui quando è il momento di accelerare, quando di rifiatare e frenare, quando di ripartire. Ha misura del tempo e degli attimi, è un regista aggiunto, è termometro della partita. Si accorge di dove sta andando il vento. Partono da lui (e in generale dalla destra) le principali folate offensive, a lui si appoggia la squadra - con la complicità di Di Lorenzo che lo segue, di Anguissa che lo sostiene, di tutti gli altri che lo cercano - in meccanismi ormai collaudati, in un calcio lineare, semplice e tremendamente efficace. Per descrivere Politano non basta l’etichetta, non è possibile definirne un ruolo. Non fa solo l’ala, è molto più di un esterno. Ha fiato, resistenza, corsa, polmoni e poi non dimentica le qualità tipiche degli attaccanti. Perché per assist come quello di sabato, o quello del 23 maggio, data storica, non può bastare l’impegno o il sacrificio, serve una qualità tecnica che è innata, non si impara, certo si allena, si perfeziona.
Il pilastro Politano
Politano nei suoi primi anni di Napoli, dal 2020, ha fatto l’esterno puro nel 4-3-3. Con Spalletti si alternava assieme a Lozano nell’anno dello scudetto. Con Conte - che aveva già conosciuto all’Inter, ma non ci fu lo stesso feeling - è diventato altro, ha perfezionato i suoi compiti, si è scoperto generosissimo esterno a tutta fascia, una sorta di quinto che diventa anche terzino se occorre. Per questo Conte non lo toglie mai. Lo scorso anno le ha giocate quasi tutte, quest’anno - con Lang arrivato a sinistra e con Neres validissima opzione su entrambe le corsie - resterà al suo posto e con la novità dei Fab Four sarà ancora più importante per l’equilibrio dei meccanismi tattici. Ormai gioca a occhi chiusi, sa dove farsi trovare e conosce le dimore dei compagni in movimento.
Politano e il futuro
Per questo e altri motivi, la società ha pianificato e definito con il suo agente il rinnovo fino al 2028: tutto fatto. Manca solo l’annuncio ufficiale. Politano a Napoli sta bene (234 presenze complessive) e vuole restarci, in passato ha rifiutato i soldi arabi, della Saudi Pro League, e poi l’arrivo di Conte ha fatto il resto. Ora il Cagliari e poi l’attesa per le convocazioni del nuovo ct dell’Italia, Gattuso, il suo primo allenatore al Napoli. Far parte del gruppo azzurro con vista sul Mondiale è l’altro ambizioso obiettivo di Politano. Che intanto corre per il Napoli, con il Napoli, verso nuove mete.