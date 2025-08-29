Conte diretta prima di Napoli-Cagliari: segui la conferenza LIVE

14:46

14:46

Conte su Buongiorno

Su Buongiorno: "Ha fatto dei passi in avanti importanti per il recupero. Anche lui ha subito un'operazione 40 giorni fa e lo vedo moto più sciolto in allenamento. Si sta avvicinando al rientro dall'inizio o a partita in corso. In questo momento devo fare delle valutazioni e quando le faccio non guardo chi è in faccia. Sto cercando di far giocare chi oggi merita di più. Ma sono contento del suo recupeor, si è tolto questo problema e prestissimo lo vedremo in campo".

14:44

"Se pensiamo di vincere solo per lo scudetto commetteremmo un grandissimo errore"

"Inevitabile che i calciatori che arrivano nell'ultima settimana non sai mai con che bagaglio di allenamento arrivano. Bisogna fare delle valutazioni per pi riportarli al livello degli altri che hanno iniziato la stagione con noi. Se torno al 23 maggio, il Cagliari non mi sembrava appagato, la vittoria ce la siamo presa con autorità sopportando una discreta pressione. Dal Cagliari mi aspetto la giusta attenzione e concentrazione, da noi la stessa cattiveria che abbiamo messo quel 23 maggio. Sarà un'altra partita e arriverà una squadra che vorrà confermare quanto di buono fatto contro la Fiorentina. Se pensiamo di vincere solo per lo scudetto commetteremmo un grandissimo errore."

14:41

Conte e l'infortunio di Gutierrez

Conte prosegue parlando di Gutierrez: "Sta procedendo con il programma di recupero e ha iniziato a lavorare sul campo e un po' con la palla. Vedremo in queste due settimane di sosta i suoi miglioramenti e se al rientro dei nazionali potrà tornare in gruppo. Quando ci sono questi infortuni bisogna avere pazienza. Non ho mai forzato nessuno perché ho fatto il calciatore e conosco questo tipo si situazioni. Sappiamo il valore del calciatore e lo aspettiamo".

14:39

Conte sulla questione portiere e De Bruyne

Conte prosegue: "Quello che ho più volte detto nella scorsa stagione, a livello di statistica la orsa era una rosa di calciatori dove non ce n'erano tanti che in ogni stagione fossero andati in doppia cifra. Quest'anno abbiamo cercato di portare calciatori che nel loro percorso hanno in dote un tot di gol. McTominay? È ripartito da dove aveva lasciato. Grande debutto anche di De Bruyne, tutta la squadra hafatto bene. Dobbiamo contiuare su questa squadra. Quest'anno con il portiere dovrete aspettare sempre la formazione".

14:36

"Una gioia ritrovarsi al Maradona", poi la frase in napoletano

"Come ho detto, sarà un campionato molto difficile, come tutti. Questo sarà un campionato con grande equilibrio, vedo 7/8 squadre ben attrezzate. Ci sarà da battagliare e lavorare. Vedo questo in maniera molto onesta. Sarà una gioia ritrovarsi dopo tre mesi con i tifosi al Maradona dopo la festa scudetto. Momenti di grande gioia e felicità estrema per tutti l'ambiente. Ci ritroviamo tutti allo stadio e dobbiamo farlo con la stessa voglia e determinazione. Importante sarà il connubio che c'è sempre stato tra i tifosi e la squadra continui a esserci perché quello sarà il dodicesimo uomo in campo. Quello che è stato è stato, nun scordamoce u passat, come si dice. Domani ritorniamo nel nostro stadio e mi aspetto unione e unità d'intenti".

14:32

Inizia la conferenza stampa di Conte

Antonio Conte arriva in conferenza stampa: "Parlando a nome mio e del Napoli, siamo contenti di giocare la Champions League: è la massima manifestazione a cui possiamo partecipare. Da parte nostra c'è grande entusiasmo e voglia di giocare questa competizione. Lo facciamo con tanta voglia e umiltà cercando di imparare adai maestri di questa competizione. Cerchiamo da buoni allievi un domani di riuscire a superare i maestri che l'hanno vinta. Adesso ci stiamo concentrando solo sul campionato con la prossima partita che sarà sempre la più importante".

14:20

14:10

14:00

La conferenza di Conte prima di Napoli-Cagliari

Tutto pronto alla sala stampa del centro sportivo di Castelvolturno per la conferenza stampa di Antonio Conte prima della partita del Napoli contro il Cagliari: inizio in programma alle 14:30.

