Conte: "Prestazione da squadra vera. Ecco cosa ho detto al gol di Anguissa"

Napoli, le parole di Conte dopo Napoli-Cagliari

L'allenatore del Napoli ha esordito così: "Cosa ho detto dopo il gol di Anguissa? Finalmente, perché la partita l'avete vista tutti e sono le tipiche gare in cui corri un grande rischio di perderla. Sarei stato contento anche dello 0-0 perché abbiamo giocato da squadra vera con pazienza cercando di trovare le giuste situazioni per fare gol. Ci sono match in cui riesci a fare gol facilmente, oggi sembrava stregata perché abbiamo trovato un Cagliari difensivo, non me lo aspettavo così. Siamo stati bravi a perseverare e non abbiamo concesso ripartenze. Ho fatto i complimenti ai ragazzi perché stiamo crescendo e la squadra ci ha creduto fino alla fine. Si sentiva che era ingiusto il risultato e premendo prima o poi poteva capitare qualcosa di importante, anche prima del gol di Anguissa".

"Quando capitano squadre che si abbassano così - ha proseguito Conte - alla fine la cosa è più importante è far girare palla o trovare la filtrante. Al centravanti chiedo di fare da boa o di riempire l'area. Oggi l'abbiamo fatto, anche se non siamo stati puntualissimi su tutti cross. Però sono partite in cui serve pazienza, abbiamo creato azioni, bisogna finalizzarle. Lucca è stato preso per imparare da Lukaku, ma Romelu si è fatto male e quindi deve accelerare in maniera seria come sta facendo per entrare nei meccanismi della squadra".

Le parole di Conte sul mercato

Infine, sul mercato: "Abbiamo preso dei calciatori che ci possono dare una mano per il presente e altri che saranno il futuro del Napoli, Abbiamo cercato di completare la rosa perché l'anno scorso non avendo competizioni europee ci basavamo su 12-13 giocatori. Quest'anno abbiamo messo calciatori nuovi dentro una squadra che ha vinto lo scudetto. Io scelgo i giocatori che mi danno più garanzie e mi sono affidato ai calciatori che c'erano l'anno scorso. Ci sarà tempo per Lang, che oggi mi è piaciuto molto. Neres l'abbiamo tenuto fuori perché ha avuto un piccolo dolore all'adduttore. Abbiamo preferito non rischiarlo. Dopo la sosta ci saranno sei partite da giocare, lui ci dà un'alternativa a Politano. Spinazzola è stata una soluzione importante perché rispetto a Olivera può saltare l'uomo, ma ti fa anche la diagonale. Ci vorrà del tempo anche per Beukema, che sarà il futuro del Napoli. Jesus ogni volta che gioca si fa trovare pronto e ha esordito Ambrosino, con Vergara resterà in rosa perché ci servono un tot di giocatori per tutte le competizioni. Siamo corti a livello di vivaio ed entrambi sono una buona idea e parte integrante della rosa. Arriverà Elmas, che oggi ci avrebbe dato una mano. Dovrebbe arrivare anche Hojlund come sostituto di Hojlund. Stiamo completando una rosa che l'anno scorsa non esisteva per le competizioni di quest'anno".