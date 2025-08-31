Napoli, Hojlund arriva e riparte: sfiderà McTominay e Gilmour

NAPOLI (dall'inviato) - Da queste parti si vedrà soltanto dopo gli impegni con la nazionale danese, e così per il momento tutte le rotte aeree portano a Roma. Rasmus Hojlund è arrivato ieri sera nella Capitale proveniente da Manchester e oggi, di buon mattino, svolgerà le visite mediche a Villa Stuart . Poi, una volta esaurito l'iter dei controlli e dei test, firmerà il contratto che lo legherà al Napoli fino al 2030 - con opzione sul sesto anno - e partirà per la Danimarca per rispondere alla convocazione del ct Riemer, in vista delle gare di qualificazione mondiale contro Scozia (venerdì) e Grecia (lunedì 8 settembre). A conti fatti, insomma, i primi compagni nuovi li incontrerà da avversari: McTominay , già suo collega allo United, e Gilmour . A proposito di McT, Billy e De Bruyne: Hojlund è il quarto giocatore in due mercati pescato dal ds Manna in Premier. Un valore assoluto e un ulteriore valore aggiunto all'alba di una stagione tremenda in Italia e in Europa.

Napoli, un colpo da top club

Il Napoli ha reagito e risposto da grande club all'emergenza creata dall'uscita di scena improvvisa di Lukaku: un problema, una soluzione giusta. La migliore a disposizione guardandosi intorno e alla luce del tesoretto costruito innanzitutto sulle cessioni di Kvaratskhelia e Osimhen (150 milioni o giù di lì). Con Rasmus cresce e migliora il livello complessivo della squadra e nello specifico quello dell'attacco, inesorabilmente crollato dopo l'infortunio di Romelu e inadeguato a reggere pesi e misure sui quattro fronti. L'operazione Hojlund rasenta il capolavoro per il rapporto tra l'età, la qualità, la mancanza di alternative altrettanto valide sul mercato, i tempi a disposizione e il potenziale del giocatore. Un centravanti dotato dell'intensità e dell'aggressività perfette per il calcio di Conte, rapido e veloce, capace di giocare per la squadra, di riempire l'area e di attaccare gli spazi. In più, ha 22 anni (23 il prossimo 4 febbraio): il ritorno allo stile Osi, Kvara e Cavani. Uno colpo alla De Laurentiis, con il plus di aver già respirato a pieni polmoni l'aria di Old Trafford, della Premier e della grande Europa.

Hojlund, le cifre dell’affare

Le cifre: prestito da 5 milioni con riscatto da 40 milioni che diventerà obbligatorio con la qualificazione del Napoli alla prossima Champions; a coté, per gli inglesi, una piccola percentuale sulla futura rivendita. Nel contratto di Hojlund è inserita anche una clausola rescissoria da circa 90 milioni: un'assicurazione che blinda il futuro.

Conte lo avrà a disposizione tra il 9 e il 10 settembre, alla vigilia della trasferta al Franchi con la Fiorentina: il debutto e dunque il ritorno in Serie A dopo due anni di Premier andranno in scena sabato 13 settembre. L'esordio al Maradona, invece, è in agenda il 21 settembre contro il Pisa. E in mezzo, il 18, revival a Manchester contro il City in Champions.

Napoli, il ritorno di Elmas

Ieri pomeriggio, intanto, visite mediche per Elmas alla clinica Pineta Grande di Castel Volturno: grande ritorno in squadra e anche allo stadio, ieri in veste da tifoso. Sarà un jolly preziosissimo. Dopo Zanoli, anche Cheddira oggi dovrebbe andare all'Udinese.