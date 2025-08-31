Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Napoli, Buongiorno e l'assist al 95': "Emozione unica, la vittoria è per Lukaku"

Il difensore ha servito il pallone decisivo ad Anguissa contro il Cagliari. Dopo la partita: "Possiamo ancora migliorare"
2 min
Napoli

Napoli

Tutte le notizie sulla squadra

Alessandro Buongiorno ha servito l'assist che ha portato al gol decisivo di Anguissa, arrivato negli ultimi secondi e che ha permesso al Napoli di battere il Cagliari nella seconda giornata di Serie A. Al termine della partita il difensore è intervenuto in esclusiva ai microfoni di CRC: "Siamo contentissimi di questa vittoria: abbiamo lottato fino alla fine, senza mai mollare. Dopo essere rientrato in campo dopo un po’ di tempo a causa dell’infortunio, sono stato contento di aver fatto l’assist. La cosa più importante, però, erano i tre punti. Possiamo ancora migliorare".

Buongiorno: "Mi sento bene. Non abbiamo mai perso l testa"

Buongiorno ha ritrovato il camp dopo aver smaltito al meglio l'infortunio: "Mi sento bene, ho lavorato tanto in questi mesi per tornare al massimo. Voglio dare il massimo per i compagni, per il mister e per i tifosi: sono contento di essere tornato, voglio dare il mio contributo alla squadra". Una vittoria con una dedica speciale: "A Lukaku. Lo sentiamo sempre, ci manda un mesasggio prima di ogni partita: lo aspettiamo". Buongiorno ha voluto analizzare la partita: "Ci sono dei movimenti da migliorare in fase offensiva. La cosa positiva è che non abbiamo perso la testa per cercare di fare gol, abbiamo sempre tenuto sotto controllo la partita. Anche gli attaccanti hanno fatto un ottimo lavoro in fase difensiva: sfrutteremo queste due settimane per lavorare". Infine, un commento sui tifosi: "Contenti per la loro presenza, il loro supporto e amore. Ce lo dimostrano ogni giorno e ci danno la spinta per dare il massimo".

