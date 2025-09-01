Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Mercato, perché il Napoli merita 10 e lode

De Laurentiis, parola data a Conte e mantenuta
Xavier Jacobelli
1 min
Da De Bruyne a Hojlund ed Elmas passando per Marianucci, Beukema, Milinkovic Savic, Noa Lang, Gutierrez: il presidente aveva assicurato all'allenatore che avrebbe rafforzato la squadra e così è stato. Splendido il lavoro di Manna, l'ex Juve che alla Juve ha pure soffiato Baridò (2008), l'erede di Dybala Ore 20.01, il mercato è finito, il Napoli merita 10 e lode

