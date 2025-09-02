"Napoli, sono tornato a casa": il messaggio di Elmas per i tifosi azzurri

"Napoli non ti lascia mai solo": il messaggio di Elmas

"Sono tornato a Napoli, sono tornato a casa". Si apre così il messaggio social di Elmas. Una separazione mai totale, come ha voluto spiegare il giocatore: "Anche quando ero lontano migliaia di Km mi sono sempre sentito legato alla città, al club e a voi tifosi. Napoli una volta che ti entra dentro non ti lascia mai solo. Ora sono tornato, sono qui per dare, ancora una volta, tutto quello che ho per questa maglia e ricambiare l’affetto che mi avete sempre dimostrato". Quiindi il saluto: "Non vedo l’ora di rivedervi al Maradona. Vi voglio bene uagliò". Riprende così l'avventura di Elmas al Napoli, dopo aver già vestito la maglia azzurra 189 volte, vincendo uno Scudetto e una Coppa Italia.