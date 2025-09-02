Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
"Napoli, sono tornato a casa": il messaggio di Elmas per i tifosi azzurri

Una lungo messaggio, quello pubblicato dal calciatore macedone dopo il suo ritorno in azzurro
Napoli

Napoli

Tutte le notizie sulla squadra

Un ritorno arrivato nell'ultimo giorno di calciomercato, quello di Elmas al Napoli. Il calciatore macedone, tra i protagonisti del terzo Scudetto, torna in azzurro dopo due anni trascorsi tra il Lipsia e il Torino. Sui social lo stesso Elmas ha voluto pubblicare un lungo messaggio per salutare i suoi nuovi (vecchi) tifosi.

"Napoli non ti lascia mai solo": il messaggio di Elmas

"Sono tornato a Napoli, sono tornato a casa". Si apre così il messaggio social di Elmas. Una separazione mai totale, come ha voluto spiegare il giocatore: "Anche quando ero lontano migliaia di Km mi sono sempre sentito legato alla città, al club e a voi tifosi. Napoli una volta che ti entra dentro non ti lascia mai solo. Ora sono tornato, sono qui per dare, ancora una volta, tutto quello che ho per questa maglia e ricambiare l’affetto che mi avete sempre dimostrato".  Quiindi il saluto: "Non vedo l’ora di rivedervi al Maradona. Vi voglio bene uagliò". Riprende così l'avventura di Elmas al Napoli, dopo aver già vestito la maglia azzurra 189 volte, vincendo uno Scudetto e una Coppa Italia.

