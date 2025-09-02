Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Napoli, presentata la lista Uefa: out Lukaku

Antonio Conte ha escluso anche Marianucci e Mazzocchi. C'è Hojlund
Napoli, presentata la lista Uefa: out Lukaku© Getty Images
2 min
Napoli

Napoli

Tutte le notizie sulla squadra

Anche il Napoli ha reso nota la lista Uefa per la prossima Champions League, in particolare per la League Phase. Tra gli azzurri non figura Romelu Lukaku: l’attaccante belga, ai box per l'infortunio alla coscia, sarà costretto a restare fermo per almeno tre mesi.

Napoli, presentata la lista Uefa: out Lukaku e non solo

Nella lista compare invece Rasmus Hojlund, arrivato all’ultimo giorno di mercato dal Manchester United per raccogliere l’eredità proprio dell'attaccante belga. Restano fuori, ma per scelta tecnica, Luca Marianucci e Pasquale Mazzocchi. Di seguito la lista completa

La lista dei calciatori del Napoli che parteciperanno alla League Phase della Uefa Champions League:

  • 69 AMBROSINO Giuseppe
  • 31 BEUKEMA Sam 4
  • BUONGIORNO Alessandro
  • 14 CONTINI Nikita
  • 11 DE BRUYNE Kevin
  • 22 DI LORENZO Giovanni
  • 20 ELMAS Eljif
  • 6 GILMOUR Billy
  • 3 GUTIERREZ Miguel
  • 19 HOJLUND Rasmus
  • 70 LANG Noa
  • 68 LOBOTKA Stanislav
  • 27 LUCCA Lorenzo
  • 8 MCTOMINAY Scott
  • 1 MERET Alex
  • 32 MILINKOVIC-SAVIC Vanja
  • 7 NERES David
  • 5 JUAN JESUS
  • 17 OLIVERA Mathias
  • 21 POLITANO Matteo
  • 13 RRAHMANI Amir
  • 37 SPINAZZOLA Leonardo
  • 26 VERGARA Antonio
  • 99 ANGUISSA Frank Zambo

 

 

 

