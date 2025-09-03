Hojlund, le prime parole d'amore per il Napoli: "Voglio raggiungere ogni traguardo con il miglior team italiano"

Prime dichiarazioni da giocatore del Napoli per Rasmus Hojlund, arrivato dal Manchester United nelle ultime ore di mercato. L’attaccante danese, attualmente impegnato con la sua nazionale, ha raccontato le sue sensazioni ai canali ufficiali del club azzurro.
Napoli, Hojlund: "Sono contento di avere questa opportunità"
"Sono molto emozionato, il Napoli ha vinto lo scudetto e so quanto sono calorosi i tifosi. Sono contento di questa opportunità. Ho visto la gara col Cagliari in un ristorante e sono felice di essere qui", ha spiegato il classe 2003.
"I tifosi sono pazzi, è incredibile. Non vedo l'ora..."
Poi ha aggiunto: "Ora sono tornato in Italia, ma con più esperienza, sono un giocatore migliorato con esperienza in Premier League e Champions. Vengo qui con la voglia di mettermi alla prova nel miglior team italiano. Andrà benissimo. In campo dò sempre tutto e farò lo stesso per il Napoli per i gol e per raggiungere ogni traguardo". Parole di grande entusiasmo anche per l’ambiente partenopeo: "I tifosi sono pazzi, lo so, amano il calcio, l'ho visto al Maradona e in città, è incredibile. Non vedo l'ora di giocare la prima a Fuorigrotta. La città è stupenda", ha concluso Hojlund.