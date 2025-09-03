Hojlund, le prime parole d'amore per il Napoli: "Voglio raggiungere ogni traguardo con il miglior team italiano"

Napoli, Hojlund: "Sono contento di avere questa opportunità"

"Sono molto emozionato, il Napoli ha vinto lo scudetto e so quanto sono calorosi i tifosi. Sono contento di questa opportunità. Ho visto la gara col Cagliari in un ristorante e sono felice di essere qui", ha spiegato il classe 2003.

Poi ha aggiunto: "Ora sono tornato in Italia, ma con più esperienza, sono un giocatore migliorato con esperienza in Premier League e Champions. Vengo qui con la voglia di mettermi alla prova nel miglior team italiano. Andrà benissimo. In campo dò sempre tutto e farò lo stesso per il Napoli per i gol e per raggiungere ogni traguardo". Parole di grande entusiasmo anche per l’ambiente partenopeo: "I tifosi sono pazzi, lo so, amano il calcio, l'ho visto al Maradona e in città, è incredibile. Non vedo l'ora di giocare la prima a Fuorigrotta. La città è stupenda", ha concluso Hojlund.