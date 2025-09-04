Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
De Bruyne, dal giardino di Guardiola all’orto di Conte

KDB ha lasciato il calcio della gioia per quello del sacrificio indossando la maglia del Napoli
Mimmo Carratelli 
1 min
Napoli

Napoli

Passare dal giardino di Guardiola all’orto di Antonio Conte (con relativi cavoli tuoi) è un problema. E questo è il problema di Kevin De Bruyne. Lasciare un luogo di delizie per entrare in un posto di lavoro, dal Manchester City del divertimento (tramontato) al Napoli del dobbiamo soffrire. Cambia il mondo, mutano i tramonti. Ma il campione belga ha ben chiaro il passaggio. Sui nuovi compagni e metodi di al

