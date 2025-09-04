De Bruyne, dal giardino di Guardiola all’orto di Conte

Passare dal giardino di Guardiola all’orto di Antonio Conte (con relativi cavoli tuoi) è un problema. E questo è il problema di Kevin De Bruyne. Lasciare un luogo di delizie per entrare in un posto di lavoro, dal Manchester City del divertimento (tramontato) al Napoli del dobbiamo soffrire. Cambia il mondo, mutano i tramonti. Ma il campione belga ha ben chiaro il passaggio. Sui nuovi compagni e metodi di al