Napoli, Schwoch incorona Hojlund: "Acquisto a cinque stelle. Scudetto? Conte favorito"

“ Hojlund ? Per il Napoli è un acquisto a cinque stelle, un super colpo". Così Stefan Schwoch , intervenuto su Vikonos Web Radio/Tv. L'ex attaccante degli azzurri ha aggiunto: "Il danese mancava, per le sue caratteristiche, all’organico. Hojlund dà profondità ed è molto veloce, però può anche cucire il gioco alla Lukaku , non come il belga, ma può fare molto bene anche in questo senso. Tra l’altro non dimentico nemmeno Lucca , un ottimo giocatore, che ha solo bisogno di un po’ di tempo. In ogni caso Hojlund è un attaccante fortissimo, giovane ma con esperienza, un calciatore così, per caratteristiche, il Napoli l’aveva con Osimhen e ora ce l’ha di nuovo".

Schwoch: "De Bruyne? Per me deve giocare alle spalle della prima punta"

Schwoch ha poi aggiunto: "De Bruyne per me deve giocare alle spalle della prima punta, fa la differenza sulle palle inattive, è un fenomeno autentico, un’altra stella, ma nel Napoli non parlerei più di modulo, piuttosto di situazioni di gioco. Abbiamo visto una squadra che cambia pelle nella stessa partita più volte, ci si muove a seconda delle occasioni, a seconda di dov’è la palla. E a proposito di stelle, guardate anche McTominay cosa fa, è un altro fenomeno. Il Napoli è fortissimo".

Schwoch: "Napoli in pole position per lo scudetto"

Schwoch ha concluso: "Il Napoli è la favorita per vincere lo scudetto, era difficile rinforzare la squadra titolare ed è arrivato De Bruyne, poi ora Hojlund in sostituzione di Lukaku. Sono stati acquistati giocatori importanti per aumentare il tasso tecnico anche nelle alternative, gli azzurri sono davvero completi. Un gradino dietro metto l’Inter, che doveva prendere un esterno come Lookman e non l’ha fatto, i nerazzurri sono sicuramente forti e competitivi ma li metto alle spalle dei Campioni d’Italia, poi occhio al Milan, che ha fatto invece un’ottima campagna acquisti e con Rabiot ha preso un grandissimo giocatore”.