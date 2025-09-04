Vergara: "Ho pensato di smettere, l'esordio in Serie A con il mio Napoli è un sogno"

Napoli, Vergara: "Da bambino ero minuto e non giocavo mai, ho pensato di smettere"

L'emozione per il debutto in Serie A, che si è consumato a Reggio Emilia, contro il Sassuolo è tanta: "Immagino che qualsiasi ragazzo abbia come sogno di giocare per la propria squadra del cuore. Inoltre, esordire nello stadio dove ho giocato per due anni e dove mi sono rotto il crociato ha rappresentato una soddisfazione ancora maggiore. Significa che si può ripartire da dove si è caduti. Ho avuto un po' di difficoltà ad arrivare fino a qui. Da bambino ero minuto, ero un metro e quaranta, non giocavo quasi mai. Per me è stata dura, tante volte ho pensato di smettere. Sono felice ora di aver raggiunto questi primi obiettivi, ma non è stato facile. Per questo consiglio a chi magari sta iniziando il percorso come me, dal settore giovanile, di non mollare mai. Anche quando non ci credi più, bisogna trovare qualcosa per continuare a lavorare".

Vergara: "Conte? Un vincente, allenarsi con lui è un'esperienza incredibile"

Vergara ha poi aggiunto: "Ho legato molto con Lucca e Buongiorno. Conte? È un vincente. Allenarsi con lui ed apprendere anche solo il suo modo di fare e di vivere la gara è un'esperienza incredibile. Dai miei compagni di reparto posso solo imparare. Ci sono De Bruyne, che ha giocato per anni al City, Anguissa, McTominay e Lobotka: sto facendo la scuola da loro, sono seduto al banco e imparo. Il ruolo? Mi piace giocare più avanzato, però dentro al campo. Mi piace avere la libertà di andare a destra e a sinistra, piuttosto che avere i piedi sulla linea. Ma, ovviamente, sono a disposizione del mister: anche in porta, anche come terzino (ride). Le prime due partite? Era importante ripartire da dove avevamo interrotto, soprattutto se perché siamo campioni d'Italia. Dovevamo dimostrare di poter portare questo scudetto e così stiamo facendo in questo avvio di stagione".