Rudi Garcia in conferenza svela le condizioni di Lukaku. E sulla fascia a De Bruyne...

Belgio, Rudi Garcia svela le condizioni di Lukaku e toglie la fascia da capitano a De Bruyne

Rudi Garcia, a poche ore dal match con il Liechtenstein, ha aggiornato stampa e tifosi sulle attuali condizioni di Romelu Lukaku, prima di annunciare un importante cambiamento all'interno dello spogliatoio: "Romelu è venuto a trovarci - ha raccontato l'ex allenatore di Roma e Napoli -. È di buon umore, ha ritrovato il sorriso e il gruppo è stato felice di rivederlo. Ma dovremo avere pazienza, il tessuto muscolare deve guarire". Tanto Napoli in questo Belgio, tra Lukaku e un veterano come Kevin De Bruyne. All'ex centrocampista del Manchester City, però, è stata tolta la fascia da capitano della Nazionale, che finirà sul braccio di Tielemans: "Youri sarà capitano domani, e sarà anche il mio capitano permanente. C'è stata unanimità tra lo staff e i compagni di squadra su questo punto. È il collegamento tra la 'generazione d'oro' e i più giovani. La decisione è stata presa, ovviamente, e d'ora in poi indosserà la fascia da capitano. Ma anche gli altri miei leader sono importanti: Romelu, Kevin, Thomas, Thibaut... Anche loro svolgono un ruolo cruciale all'interno della squadra", ha precisato Garcia, facendo riferimento a Lukaku, De Bruyne, Meunier e Courtois.

Tielemans nuovo capitano del Belgio: "Ora ho molta più esperienza"

Tielemans, neo capitano del Belgio, ha commentato così la scelta del suo ct: "Ora ho molta più esperienza. Ma Youri è sempre lo stesso, la stessa personalità. Ora ho un po' di barba, ma mi sono evoluto con i tempi. Spero di essere migliorato. Non importa se sono il capitano permanente o ad interim. Ma sono contento del riconoscimento da parte dei giocatori e dello staff. Voglio essere il miglior capitano possibile, prendendo il meglio da ciò che ho sperimentato con gli altri. Sono stato capitano per un breve periodo all'Anderlecht, al Monaco, al Leicester... Voglio essere me stesso, portare con me il resto e dare tutto in campo", ha aggiunto il centrocampista.

.