Napoli, domani allenamento congiunto con l'Avellino a Castel Volturno

In attesa di ritrovare i giocatori impegnati con le rispettive nazionali, Antonio Conte sfiderà Raffaele Biancolino a otto giorni dal confronto con la Fiorentina
Prosegue il lavoro del Napoli di Antonio Conte in vista della ripresa del campionato, che vedrà i campioni d'Italia in carica impegnati a Firenze sabato 13 settembre alle ore 20:45 contro la Fiorentina. Approfittando della sosta dedicata alle nazionali, il club partenopeo ha organizzato un allenamento congiunto a Castel Volturno con l'Avellino di Raffaele Biancolino, neopromosso in Serie B.

Napoli, domani allenamento congiunto con l'Avellino a Castel Volturno

Domani pomeriggio, Napoli ed Avellino saranno protagoniste di un allenamento congiunto presso il centro sportivo di Castel Volturno, ad una settimana dall'impegno dei lupi contro il Monza di Paolo Bianco e a otto giorni dal confronto tra la Fiorentina e la formazione di Antonio Conte. Occasione utile per non perdere il ritmo partita e dare spazio a chi ha giocato meno nei primi 180 minuti di campionato. A scendere in campo sarà una sorta di "Napoli B", considerando l'infortunio di Romelu Lukaku e le assenze dei vari nazionali: dagli azzurri Di Lorenzo, Meret e Politano, passando per De Bruyne e Lobotka, fino ad arrivare a Lang e al tandem scozzese Gilmour-McTominay. Impegnati con le loro selezioni anche Rrahmani, Anguissa, Olivera, Hojlund, Elmas e Marianucci, convocato dall'Under 21. Sponda Avellino, invece, mancherà sicuramente Cosimo Patierno, ricoverato nelle ultime ore al Policlinico di Bari a causa di una severa infezione virale.

 

 

