De Bruyne, che dichiarazione al Napoli: "Lo amano tutti". Poi sulla preparazione di Conte...

Dici Kevin De Bruyne e subito ti vengono in mente i colori azzurri. Quelli del City prima, quelli del Napoli adesso. Ma anche quelli della seconda maglia del Belgio con cui i Diavoli Rossi, pur senza Lukaku, hanno strapazzato il Liechtenstein . Il campione del Napoli ha ispirato e segnato, pur senza la fascia di capitano che tanto sta facendo discutere il Belgio. Ma un leader è leader sempre e allora eccole le parole di Kevin sulla nazionale e, soprattutto, sul Napoli.

De Bruyne, cosa ha detto sul Napoli

"Sta andando tutto bene - ha ammesso Kevin -. È stata una preseason difficile, ma ho partecipato a tutto. Mi sento in forma. Devo ancora sistemare alcune cose, come il trasloco, ma va tutto bene. Ho anche iniziato nel migliore dei modi il campionato. Il calcio è calcio. In Inghilterra, forse ti senti un po' più solo, ma l'esperienza è la stessa. Nel Sud Italia, tutti tifano Napoli, il che è fantastico. È una grande squadra che può ancora crescere molto. Spero che ne possa venire fuori qualcosa di buono".

De Bruyne e la fascia di capitano

Visto che lo spogliatoio dei Red Devils, da anni, è abbastanza incandescente, anche per la frustrazione della generazione d'oro che non ha vinto nulla, ha fatto molto scalpore la scelta di Garcia di dare la fascia a Tielemans. De Bruyne, che del Belgio è simbolo, anima e leader, l'ha però accettata con filosofia: "Non c'è stata una votazione. Garcia ha parlato con me e con Lukaku all'inizio di questa settimana (Romelu, infortunato, è andato a trovare i compagni, ndr) e ci ha spiegato. L'allenatore ha preso una decisione che potrebbe durare diversi anni. È una scelta a lungo termine, per coerenza". Fine delle polemiche, almeno da parte sua. Quando si è campioni si è campioni sempre.