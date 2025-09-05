Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
abbonatiLeggi il giornale

Naviga le sezioni

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyCondizioni generaliNote legaliPubblicità
Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI
Live
ABBONATI Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATILeggi il giornale

De Bruyne, che dichiarazione al Napoli: "Lo amano tutti". Poi sulla preparazione di Conte...

Il campione azzurro, e del Belgio, parla dopo la partita contro il Liechtenstein. E le sue parole piacciono a tutti i tifosi azzurri
Chiara Zucchelli
3 min
Napoli

Napoli

Tutte le notizie sulla squadra

Dici Kevin De Bruyne e subito ti vengono in mente i colori azzurri. Quelli del City prima, quelli del Napoli adesso. Ma anche quelli della seconda maglia del Belgio con cui i Diavoli Rossi, pur senza Lukaku, hanno strapazzato il Liechtenstein. Il campione del Napoli ha ispirato e segnato, pur senza la fascia di capitano che tanto sta facendo discutere il Belgio. Ma un leader è leader sempre e allora eccole le parole di Kevin sulla nazionale e, soprattutto, sul Napoli.

De Bruyne, cosa ha detto sul Napoli

"Sta andando tutto bene - ha ammesso Kevin -. È stata una preseason difficile, ma ho partecipato a tutto. Mi sento in forma. Devo ancora sistemare alcune cose, come il trasloco, ma va tutto bene. Ho anche iniziato nel migliore dei modi il campionato. Il calcio è calcio. In Inghilterra, forse ti senti un po' più solo, ma l'esperienza è la stessa. Nel Sud Italia, tutti tifano Napoli, il che è fantastico. È una grande squadra che può ancora crescere molto. Spero che ne possa venire fuori qualcosa di buono". 

De Bruyne e la fascia di capitano

Visto che lo spogliatoio dei Red Devils, da anni, è abbastanza incandescente, anche per la frustrazione della generazione d'oro che non ha vinto nulla, ha fatto molto scalpore la scelta di Garcia di dare la fascia a Tielemans. De Bruyne, che del Belgio è simbolo, anima e leader, l'ha però accettata con filosofia: "Non c'è stata una votazione. Garcia ha parlato con me e con Lukaku all'inizio di questa settimana (Romelu, infortunato, è andato a trovare i compagni, ndr) e ci ha spiegato. L'allenatore ha preso una decisione che potrebbe durare diversi anni. È una scelta a lungo termine, per coerenza". Fine delle polemiche, almeno da parte sua. Quando si è campioni si è campioni sempre.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Napoli

Da non perdere

Napoli, allenamento congiunto con l'AvellinoDe Bruyne, dal giardino di Guardiola all’orto di Conte