Ansia Napoli, infortunio per Rrahmani in Svizzera-Kosovo

Infortunio per Rrahmani in nazionale. Il difensore di proprietà del Napoli è stato costretto al cambio a metà del secondo tempo della partita tra il suo Kosovo e la Svizzera a causa di un problema alla coscia destra. Nelle prossime ore sarà effettuata una risonanza per avere maggiore chiarezza sull'entità dell'infortunio in vista della ripresa del campionato, con il Napoli che sarà impegnato a Firenze.