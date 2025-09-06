Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Ansia Napoli, infortunio per Rrahmani in Svizzera-Kosovo

Il difensore è stato costretto al cambio a metà della ripresa. Nelle prossime ore saranno valutate le sue condizioni
Infortunio per Rrahmani in nazionale. Il difensore di proprietà del Napoli è stato costretto al cambio a metà del secondo tempo della partita tra il suo Kosovo e la Svizzera a causa di un problema alla coscia destra. Nelle prossime ore sarà effettuata una risonanza per avere maggiore chiarezza sull'entità dell'infortunio in vista della ripresa del campionato, con il Napoli che sarà impegnato a Firenze.

Infortunio per Rrahmani: cosa è successo

Il Kosovo ha perso per 4-0 a Basilea contro la Svizzera la sfida inaugurale del gruppo B di qualificazione al Mondiale. Oltre alla sconfitta, la nazionale kosovara ha dovuto fare a meno al 63esimo minuto del suo capitano. Amir Rrahmani si è fermato dopo una rincorsa nel tentativo di fermare Embolo, toccandosi la parte posteriore della coscia destra. Da valutare le sue condizioni in vista della ripresa del campionato, con il Napoli di Conte che sarà chiamato a scendere in campo in trasferta sul campo della Fiorentina di Pioli.

 

