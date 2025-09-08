Rrhamani tiene il Napoli con il fiato sospeso: le sue condizioni

Amir Rrahmani ha lasciato ieri il ritiro del Kosovo dopo il risentimento alla coscia destra rimediato nel secondo tempo della partita di venerdì contro la Svizzera, la prima delle due gare valide per le qualificazioni mondiali sul carnet dei suoi: è lui, il primo infortunato che il Napoli ha ereditato dalla girandola degli impegni delle nazionali. Prima sosta, prima grana : fa parte del gioco, ci mancherebbe, e i campioni d’Italia non sono mica i soli a dover fronteggiare situazioni di questo genere, ma va da sé che alla vigilia della delicata trasferta a Firenze, e soprattutto del primo round di Champions a Manchester contro il City, si tratta di un problema vero. Direttamente proporzionale all’importanza di Rrahmani nell’economia del sistema di gioco di Conte. Prima di stilare un bilancio definitivo, e dunque quantificare i tempi di recupero e le partite che dovrà saltare, è bene attendere i controlli in programma già oggi alla ripresa delle operazioni al centro sportivo di Castel Volturno.

Rrahmani, le condizioni e quando può rientrare

Rrahmani, capitano della propria nazionale, ha provato a stringere i denti in vista della sfida che il Kosovo giocherà oggi contro la Svezia al Fadil Vokrri Stadium di Pristina, ma i primi controlli hanno escluso la sua disponibilità. E così ha salutato amici e compagni e s’è messo in viaggio verso casa: oggi, a quasi tre giorni dall’infortunio, sarà controllato in maniera approfondita per capire quale sarà l’iter necessario a velocizzare il suo recupero, fermo restando che al Franchi la sua assenza è scontata. Si vedrà.

Napoli, Olivera può rientrare subito

Olivera, invece, dovrebbe anticipare il suo rientro dall’Uruguay: era diffidato e contro il Perù è stato ammonito, rimediando un turno di squalifica in vista della partita di mercoledì contro i l Cile. L’ultima del tour di qualificazione e soprattutto ininfluente: la Celeste, infatti, ha raggiunto la qualificazione al Mondiale proprio contro i peruviani e ciò significa che Olivera potrà volare verso l’Italia certo di aver assolto nel miglior modo possibile ai propri doveri calcistici verso il Paese. Se avesse giocato mercoledì all’Estadio Nacional de Chile, nella provincia di Santiago, non avrebbe potuto raggiungere Napoli prima di venerdì, cioè a ridosso della partenza per Firenze e della partita. Un grande classico, è già accaduto, ma è ovvio che avere a disposizione un Olivera non sfinito (ma solo stanco) è sempre un vantaggio.

Napoli, i recuperi di Gutierrez e Neres

Da valutare, poi, i recuperi di Gutierrez e Neres. Con ordine: a preoccupare un po’ di più è David il brasiliano, fuori sin dalla vigilia della seconda contro il Cagliari per un affaticamento muscolare ufficialmente comunicato dal club a ridosso del fischio d’inizio, ma ovviamente fuori anche dall’allenamento congiunto con l’Avellino. Le condizioni di Neres, comunque, saranno analizzate giorno dopo giorno a partire da oggi: se non ci sarà alcun rischio, l’obiettivo è aggregarlo al gruppo in tempo utile per consentire a Conte di convocarlo per Firenze. Lo stesso discorso vale per Gutierrez, il mancino spagnolo che continua la sua tabella di recupero dopo l’intervento alla caviglia destra subito il 10 luglio, ai tempi in cui era ancora un giocatore del Girona. Con l’Avellino ha mostrato segnali confortanti: aumentano le sue chance di strappare la prima convocazione.