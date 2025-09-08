Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Napoli, lesione per Rrahmani: salta la Fiorentina, a rischio per il City

Il difensore del Kosovo ha lasciato il ritiro della nazionale e si è sottoposto agli esami medici: confermato l'infortunio muscolare
Napoli, lesione per Rrahmani: salta la Fiorentina, a rischio per il City
1 min
Napoli

Napoli

Tutte le notizie sulla squadra

Il Napoli era in ansia per le condizioni di Rrahmani, obbligato a lasciare il ritiro del Kosovo per un problema muscolare alla coscia destra. L'esito è quello che si temeva: lesione al bicipite femorale, il centrale di Conte salterà sicuramente la gara del Franchi contro la Fiorentina del 13 settembre e forse anche il debutto in Champions League contro il Manchester City, in programma il 18 settembre. Andrà valutato giorno per giorno.

Il comunicato del Napoli su Rrahmani

Nel comunicato diramato dal Napoli si legge: "Elmas e Rrahmani sono rientrati dagli impegni con le nazionali. In seguito all'infortunio occorso nel match tra Svizzera e Kosovo, il difensore azzurro si è sottoposto a esami strumentali presso il Pineta Grande Hospital, che hanno confermato l'esito dei primi controlli svolti in Nazionale: lesione di basso grado del bicipite femorale della coscia destra. Rrahmani ha già iniziato l'iter riabilitativo". Dunque, per la partita con la Fiorentina Conte non potrà fare affidamento su Rrahmani, che nelle prime due giornate contro Sassuolo e Cagliari è partito titolare.

