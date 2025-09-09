Napoli, ecco De Bruyne: come Conte ritrova il suo re dopo lo show in nazionale

Il ritorno del re. Dal Belgio a Napoli, scettro e corona: Kevin De Bruyne, inchino. Tre gol e un assist in due partite con la nazionale, fino a scalare la classifica dei cannonieri di tutti i tempi alle spalle di Lukaku. Quattro in tre uscite, se consideriamo anche l’arcobaleno disegnato al Mapei contro il Sassuolo, al debutto su quel pianeta (Serie A) che al suo arrivo lo aveva accolto così: «The king is here». Il re è qui, appunto. E lui non poteva smentire popoli e folle di fan e appassionati: fuoriclasse senza tempo e confini, 34 anni e 34 reti in 113 passerelle internazionali percorse con la squadra del suo Paese sin dall’11 agosto 2010 contro la Finlandia. Quindici anni di Kevin e due partite con il Napoli, da stella dello show dei Fab Four messi insieme dal club e poi mixati da Conte, l’uomo del quarto scudetto e di una nuova e grande storia da scrivere con una squadra pronta alla terza e alla quarta della stagione in serie. In fila: sabato al Franchi contro la Fiorentina in campionato e giovedì 18 settembre a Manchester contro il City nella coppa madre. Non poteva mica essere una serata comune, per un giocatore fuori del comune: e così il ritorno del Napoli in Champions coinciderà con il ritorno di De Bruyne a casa, a Etihad. Un Citizen onorario tra i Citizens, dopo dieci anni di incanto sulle sponde del Mersey e 116 giorni di inevitabile nostalgia e sole del Sud. Nuove emozioni napoletane, inesplorate fatiche e grandi obiettivi: giocherà per lo scudetto, per l’orgoglio europeo, per le coppe, per la squadra. E per se stesso: Garcia ha preferito il più giovane Tielemans a Kevin (e Lukaku) per il ruolo di capitano? E lui ne ha infilati tre, uno dietro l’altro, da fuoriclasse puro. Il più fab dei Four.