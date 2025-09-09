Hojlund entra e segna con la Danimarca: il messaggio che manda al Napoli

Allo stadio Georgios Karaiskakis, al Pireo, casa dell’Olympiakos, la Danimarca si impone sui padroni di casa della Grecia. Finisce con un netto 3-0 per i danesi. In rete Damsgaard, nel primo tempo, Christensen e l’attaccante del Napoli Hojlund nella ripresa. Reduce dal deludente pareggio casalingo con la Scozia, la Danimarca disputa una gara molto solida, mettendo alle corde gli ellenici che, all’esordio, avevano banchettato con la Bielorussia (5-1). Nell’undici titolare scelto dal tecnico Riemer non c’è Hojlund. L’attaccante del Napoli si siede in panchina ed entra in campo per l’ultima mezz’ora di gioco. Il tempo necessario per entrare nel tabellino dei marcatori e mandare un messaggio a Conte. Al suo posto, dal primo minuto, c’è il 22enne Biereth, centravanti del Monaco.