Il medico del Napoli e il punto sugli infortunati: come stanno Lukaku, Neres e Rrahmani

" Lukaku ? Ci siamo sentiti ieri, il suo iter procede bene. Neres ha avuto un affaticamento in fase di rifinitura, abbiamo preferito non rischiarlo. Buongiorno è recuperato. Rrahmani ? Potrebbe tornare contro il Pisa ". Così il responsabile dello staff sanitario del Napoli , Raffaele Canonico , ai microfoni di Radio CRC.

Canonico: "Lukakuu? Tutto sotto controllo e come da programmi"

Canonico ha fatto, innanzitutto, il punto sulle condizioni Lukaku: "Va chiarito che Romelu ha avuto una lesione molto importante al retto femorale con interessamento di uno dei due tendini inserzionali. Si potevano scegliere due strade: quella conservativa e quella interventistica, chirurgica. Il ragazzo ha deciso di perseguire la prima, considerando anche che le tempistiche sono simili. Lui è in Belgio, previa autorizzazione da parte del nostro staff medico: io ho un'interazione continua con i terapisti e con il collega che lo sta seguendo lì. Nel giro di un paio di settimane anche uno dei nostri terapisti andrà in Belgio per valutare dal vivo quello che sta facendo, fermo restando che a noi arrivano report quotidiani sulla sua evoluzione. Tutto sotto controllo e supervisionato da noi".

Canonico: come stanno Neres, Buongiorno e Rrahmani

L'analisi è poi proseguita soffermandosi sugli altri giocatori in infermeria: "Neres ha avuto un affaticamento il giorno della rifinitura, prima della partita con il Cagliari. Avendo due settimane senza partite davanti, non abbiamo voluto rischiarlo. Era una problematica minore che si andava a risolvere da lì a pochi giorni: queste settimane sono servite proprio a permettergli di recuperare. Buongiorno si allena in gruppo da Castel di Sangro, è entrato anche con il Cagliari e non c'è niente da aggiungere su di lui: è completamente recuperato. Rrahmani ha avuto un trauma minore: una lesione di basso grado del bicipite femorale. Già ha iniziato l'iter riabilitativo. Gli infortuni muscolari possono avere una prognosi che va dalle 2 alle 10-12 settimane e dipende da vari fattori: questo è un trauma minore, quindi credo che salterà un paio di partite. Contro il Pisa? Potrebbe essere a disposizione, considerando che c'è anche una settimana tipo poi dopo il Pisa per arrivare al Milan. Dopo la guarigione clinica va completata la guarigione sportiva e l'inserimento in gruppo: sono aspetti che vanno a incastrarsi con il calendario".