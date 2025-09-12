"Questa sarà la stagione più difficile. La mia esperienza mi porta a dirlo: sono arrivati tanti ragazzi nuovi in una piazza prestigiosa, dove le aspettative sono altissime dopo lo Scudetto inatteso dello scorso anno. È normale quindi che ci siano grandi pressioni anche su giovani che hanno bisogno di tempo e pazienza”, ha dichiarato Antonio Conte, allenatore del Napoli, nella conferenza stampa alla vigilia della sfida con la Fiorentina. Di seguito tutte le risposte del tecnico azzurro.

16:33

Si chiude la conferenza di Conte

Termina qui la conferenza di Antonio Conte. Ora la partenza della squadra direzione Firenze.

16:31

Conte e la sfida contro la Fiorentina

"La vera insidia è la Fiorentina stessa: negli ultimi anni ha raggiunto due finali europee e si è rafforzata molto con il mercato. La considero a pieno titolo tra quelle 7-8 squadre che possono lottare per rendere il campionato ancora più competitivo. Anguissa? Come sapete, l’infortunio di Lukaku ci ha costretti a rivedere alcune strategie e ad adottare soluzioni diverse.Elmas, con la sua grande duttilità, è stato scelto anche per questo motivo. Anguissa invece ha giocato martedì ed è rientrato soltanto ieri: ora è regolarmente a disposizione e sta bene".

16:28

Il ballottaggio in porta

"Abbiamo due portieri di grande valore. Meret è una certezza, il numero uno che ha difeso la porta nei due scudetti. Milinkovic-Savic arriva da un contesto diverso e sta lavorando per inserirsi al meglio: ci sarà l’occasione giusta per dargli spazio. Lo abbiamo voluto perché possiede qualità differenti rispetto a Meret".

16:25

Il problema infortuni

"L’assenza di Rrahmani pesa molto, è uno dei pilastri della squadra. Con un calendario così fitto, in cui si gioca ogni tre giorni, il rischio di infortuni è inevitabilmente più alto. Per questo ci siamo mossi sul mercato, cercando di farci trovare pronti. Ora diventa fondamentale dare spazio ai nuovi: devono adattarsi rapidamente alla nostra realtà e diventare subito parte attiva del progetto. Buongiorno? Viene da un'operazione subita questa estate, aveva recuperato e ha lavorato in queste due settimane. È pronto, gli manca giocare. Elmas e Hojlund? Sono stati anche in nazionale, li ho visti bene. Sono pronti, ne abbiamo bisogno subito".

16:22

"Questa la stagione più difficile"

"Questa sarà senza dubbio la stagione più difficile. Lo scudetto porta con sé grandi aspettative, nonostante sia arrivato in maniera inattesa. Il mio compito ora è far crescere i nuovi giocatori nel più breve tempo possibile. Siamo entrati nella seconda fase del progetto, ma ci ritroviamo già con lo scudetto sul petto, cosa che non era stata messa in conto e che inevitabilmente cambia la prospettiva di tutti".

16:20

Come sta il Napoli: le parole di Conte

"Adesso entriamo nella fase più impegnativa: giocheremo ogni tre giorni e ci aspetta una stagione intensa. Nelle prime due gare abbiamo fatto affidamento soprattutto sui punti fermi della squadra, ma ora è il momento di inserire anche i nuovi innesti. Questo richiederà un po’ di pazienza, perché qualche errore potrà capitare. Le aspettative nei loro confronti sono alte, ma sarà importante anche avere equilibrio e comprensione nei giudizi".

16:15

Conte pronto, inizia la conferenza stampa

Ci siamo, il tecnico prende posto dietro il microfono. Inizia la conferenza stampa prima di Napoli-Fiorentina.

16:07

I tifosi del Napoli a Firenze

Il tifo organizzato napoletano ha deciso di disertare la trasferta di Firenze a causa delle limitazioni nella capienza dello spicchio dedicato agli ospiti, che potrà essere occupato soltanto da 300 spettatori.

15:57

Napoli, il Franchi ti aspetta

La Fiorentina torna al Franchi 118 giorni dopo l’ultima partita. 20mila tifosi per la prima con Pioli in panchina. Sarà clima caldissimo.

15:42

I dubbi di Conte per Firenze

Anguissa sembra ok dopo la nazionale. Ballottaggio Buongiorno-Juan Jesus. E Spinazzola è in pole sulla fascia sinistra, con Olivera che parte dietro. Questi i dubbi di Conte alla vigilia.

15:23

Conte avanti con Lucca

Senza Lukaku e con Hojlund non ancora al top, toccherà di nuovo a Lucca occupare il posto da attaccante. Terza partita di fila, va a caccia del gol. Magari proprio alla Fiorentina.

15:20

Conte parla in conferenza, poi la partenza

Conte è atteso davanti ai microfoni alle 16:15. A seguire la squadra partirà per Firenze in vista del match di domani sera contro la Fiorentina.

Napoli