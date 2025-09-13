Napoli, Conte esalta De Bruyne: "Vede cose che gli altri non vedono"

I gol di De Bruyne, Hojlund e Beukema regalano a Conte la terza vittoria consecutiva in campionato. Il Napoli si impone 3-1 sul campo della Fiorentina e raggiunge la Juventus in vetta alla classifica. "Noi vogliamo crescere, alzare l'asticella. Siamo all'inizio e abbiamo introdotto tanti calciatori. Avevamo la necessità di riempire la rosa ed è inevitabile che i nuovi arrivi si adeguino alla mentalità che aveva la rosa dello scorso anno. Le prestazioni di chi ha giocato oggi per la prima volta sono state positive", ha detto il tecnico del Napoli. Pioli ha evidenziato la bravura del Napoli, nel bloccare il gioco avversario. "Anche lo scorso anno andavamo in pressione sugli avversari. Forse era meno evidente, ma lo abbiamo sempre fatto. Pressare in questa maniera ti espone a dei rischi, ma gli altri fanno fatica a giocare. Devi essere bravo e preparato per giocare in questo modo, perchè lasci sempre una cinquantina di metri di spazio agli avversari".
Conte e il ruolo di De Bruyne
Sulla posizione in campo di De Bruyne: "Abbiamo cercato di trovare una soluzione: un allenatore bravo deve cercare di mettere i migliori. Lo scorso anno Lobotka, Anguissa e McTominay sono stati importanti per la vittoria dello scudetto. L'arrivo di Kevin poteva far presupporre che uno dei tre potesse stare fuori. Il ruolo che stiamo ritagliando a Kevin è perfetto per lui: ha libertà di movimento e gli piace giocare la palla: vede delle situazioni che gli altri difficilmente vedono". Su Hojlund: "E' giovane e promettente. La Champions? Andremo da buoni alunni a studiare dai maestri". Conte ha poi parlato del finale della sfida: "Se oggi devo trovare un qualcosa che non mi ha soddisfatto, è la parte finale. Io voglio bene a tutti: sono un fratello maggiore, anzi vista l'età direi più un papà per i miei ragazzi, ma loro sanno le cose che si devono migliorare" .