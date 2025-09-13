Napoli, Conte esalta De Bruyne: "Vede cose che gli altri non vedono"

I gol di De Bruyne, Hojlund e Beukema regalano a Conte la terza vittoria consecutiva in campionato. Il Napoli si impone 3-1 sul campo della Fiorentina e raggiunge la Juventus in vetta alla classifica. "Noi vogliamo crescere, alzare l'asticella. Siamo all'inizio e abbiamo introdotto tanti calciatori. Avevamo la necessità di riempire la rosa ed è inevitabile che i nuovi arrivi si adeguino alla mentalità che aveva la rosa dello scorso anno. Le prestazioni di chi ha giocato oggi per la prima volta sono state positive", ha detto il tecnico del Napoli. Pioli ha evidenziato la bravura del Napoli, nel bloccare il gioco avversario. "Anche lo scorso anno andavamo in pressione sugli avversari. Forse era meno evidente, ma lo abbiamo sempre fatto. Pressare in questa maniera ti espone a dei rischi, ma gli altri fanno fatica a giocare. Devi essere bravo e preparato per giocare in questo modo, perchè lasci sempre una cinquantina di metri di spazio agli avversari".